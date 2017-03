Studenten-Wagen fährt dank Azubis aus Pegnitz

PEGNITZ - Die Schüler der Berufsschule haben eine Woche lang gedreht, gefräst und saßen bis jeweils in den späten Nachmittag in der Werkstatt. Entstanden sind Bauteile, die Bayreuther Studenten für einen Rennwagen benötigen: Das Elektroauto geht im August bei einem internationalen Konstruktionswettbewerb ins Rennen.

Die Schüler der 12. Klasse arbeiteten eine Woche lang unter der Leitung ihrer Lehrer an einem Projekt des Elefant Racing Teams aus Bayreuth. Die fertigen Bauteile wurden nun an zwei Studenten der Universitätsgruppe übergeben. Sie werden die Elemente in ihren Rennwagen einbauen. Foto: Annika Endres



Für die Auszubildenden ist diese Projektwoche etwas ganz besonderes. Denn innerhalb dieser fünf Tage dürfen die Schüler der 12. Klasse, die den Beruf des Zerspanungsmechaniker erlernen, Bauteile für einen Rennwagen fertigen. Diesen konstruiert das Elefant Racing Team der Universität Bayreuth und übergibt Aufgaben zur Fertigung mit dem dazugehörigen Material an die Berufsschüler.

In fünf Gruppen stellen die Schüler die verschiedenen Teile her. Unter anderem das Gas- und Bremspedal, sowie weitere Teile der Spurstange. Dafür müssen sie die Zeichnungen und Arbeitspläne erstellen und am die fertigen Stücke prüfen.

Zu der Abschlusspräsentation waren auch Bürgermeister Raab und Mitglieder des Fördervereins eingeladen. Die Schüler erklärten, wie sie die Bauteile herstellten. Sie sprachen auch über Probleme, die auftraten und welche sie eigenständig lösen mussten. "Durch die Projektwoche konnte man sehen, was man in der Theorie noch nicht ganz verstanden hatte, um besser nachfragen zu können", sagt der 19-jährige Mike Barkowski. Mit der praktischen Umsetzung ihres Wissens hatten die Schüler viel Spaß.

Auch Matthias Zapf, Ansprechpartner und Lehrer während der Projektwoche, ist stolz auf seine Schüler. Die Gruppen hätten gut zusammengearbeitet und Flexibilität sowie Verantwortungsbewusstsein gezeigt. Auch Überstunden wären ohne Murren hingenommen worden. "An einem Tag wurde sogar ein Schüler zum Essen holen geschickt, damit man keine Pause einlegen musste", sagt er stolz. Und auch für die Lehrer ist die jährliche stattfindende Projektwoche anstrengend. Sie müssen immer vorbereitet sein, um bei Fragen und Problemen helfen zu können. "Ich war jeden Tag von sieben Uhr Früh bis spät Abends in der Schule", sagt Zapf.

Auch sollen nicht nur technische Fähigkeiten mit dem Projekt gefördert werden, ethische Fragen und weitere Schlüsselqualifikationen wie Verantwortungsbewusstsein, Teamarbeit und Problemlösung spielen eine wichtige Rolle. Es fließt nämlich nicht nur die Arbeit an den Maschinen in die Note der Schüler ein, auch die Abschlusspräsentation und Leistungen in anderen Fächern werden auf die Endnote Einfluss haben. Zum Beispiel wird in Ethik über Autorennen diskutiert. Auch sonst sei der restliche Unterricht auf die Projektwoche abgestimmt, sagt der Lehrer. "Das motiviert die Schüler natürlich zusätzlich" sagt Zapf.

Neben den praktischen Fähigkeiten lernen die Schüler auch mit Termindruck umzugehen. "Am besten ist es, wenn die Teile schon fertig sind, bevor man sie in Auftrag gegeben hat", sagt Matthias Hübner, Student an der Universität Bayreuth und Verantwortlicher für die Steuereinheit des Rennwagens. Das die Termineinhaltung nicht immer reibungslos funktioniert, zeigte sich dennoch. Ein Bauteil wird erst nach dem Abgabetermin fertig.

Trotz des Stresses scheint das Projekt von allen sehr positiv aufgenommen zu werden. "Als Abschluss laden wir die Klasse noch zum Grillen ein", so Hübner. Das hat sie sich verdient.

