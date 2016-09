Studentin sieht früheres KZ-Außenlager als Begegnungsort

„Ein kleiner Meilenstein“: 22-Jährige Pauline Heß stellt Idee für Nutzung der Magerscheune vor — Bürger der Stadt Pottenstein können sich beteiligen - vor 53 Minuten

POTTENSTEIN - Am Freitag hat die angehende Innenarchitektin Pauline Heß ihren Entwurf eines Nutzungskonzeptes für die Magerscheune vorgestellt. Am heutigen Samstag und Sonntag können Bürger sich informieren, wie die Magerscheune künftig gestaltet sein könnte – wenn es denn nach der 22-jährigen Nürnbergerin geht.

Studentin Pauline Heß präsentierte am Freitag in der Magerscheune ihren Entwurf für ein Konzept für die künftige Nutzung der Magerscheune als Dokumentation- und Begegnungsort. © Foto: Ralf Münch



Studentin Pauline Heß präsentierte am Freitag in der Magerscheune ihren Entwurf für ein Konzept für die künftige Nutzung der Magerscheune als Dokumentation- und Begegnungsort. Foto: Foto: Ralf Münch



„Es soll ein Ort entstehen, der nicht nur einmalig ein Anlaufpunkt sein soll, sondern für die Stadt einen stetigen Anlaufpunkt bietet“, sagt Pauline Heß. Sie hat Innenarchitektur an der Hochschule Coburg studiert und als Bachelorarbeit den Entwurf eines Nutzungskonzeptes für die Magerscheune erstellt (wir berichteten).

Verschiedene Bereiche hat Heß für das noch leerstehende Gebäude angedacht: Der Schwerpunkt liegt auf der Ausstellungsgestaltung — die Magerscheune soll zum Dokumentationsort werden. Geht es nach ihr, findet künftig auch eine Touristinformation und eine Begegnungsstätte in dem geschichtsträchtigen Anwesen Platz. Auch für Veranstaltungen könnte das Gebäude genutzt werden.

Ein halbes Jahr war Pauline Heß mit dem Nutzungskonzept beschäftigt. Sie hat im Dezember 2015 bei der Stadt Pottenstein angefragt, und die Stadt wiederum war dankbar dafür, da sie die Magerscheune ja ohnehin umgestalten wollte. Schon 2009 haben die Stadträte den Rahmenplan für den K(ult)urpark Oberes Püttlachtal verabschiedet, so Bürgermeister Stefan Frühbeißer. „Das ist heute ein kleiner Meilenstein“, sagt er dann auch bei der Präsentation am Freitagnachmittag vor unter anderem Stadträten, Vertretern der Regierung von Oberfranken und der Stiftung Bayerische Gedenkstätten.

„Wir wollen die Diskussion“

In Stein gemeißelt ist da allerdings noch gar nichts, Frühbeißer und Heß betonen mehrfach, dass das Nutzungskonzept ja nur ein Entwurf ist. Und so können die Bürger sich an der Gestaltung der Scheune beteiligen: Teil der Präsentation — auf schwarzen Kuben erläutert Pauline Heß ihr Konzept — ist eine Stellwand, auf der jeder Besucher Klebepunkte hinterlassen kann, was ihm bei der Umgestaltung der Magerscheune besonders wichtig ist. „Wir wollen die Diskussion“, sagt Frühbeißer und hofft, dass nach dem Wochenende tatsächlich ein paar Klebepunkte an der Wand sind.

Ihr Konzept hat die 22-Jährige nicht auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet: „Es war mir wichtig, dass Geschichte für alle da ist.“ Wichtig war ihr auch, die Mängel an und in dem alten Gebäude in ihr Konzept zu integrieren. So hat sie sich am Bestand orientiert — nur die eingezogenen Trockenbauwände in der Magerscheune würde sie entfernen, um das Fachwerk wieder zu zeigen. „Jetzt bin ich schon erleichtert“, sagt sie nach der Präsentation, vor der sie ziemlich aufgeregt war, wie sie sagt.

Mit dem Entwurf von Pauline Heß liegt der Stadt nun ein theoretisch umsetzbares Konzept vor. Frühbeißer hofft, dass Fachstellen dieses nicht über den Haufen werfen, sagt er. Sondern, dass es in die konkreten Pläne für die künftige Nutzung einfließt. „Es ist im Prinzip das, was sich die Stadt vorstellt“, sagt er.

Die Absprachen seien getroffen, der nächste Punkt könne die Konzepterstellung sein. Doch das kann noch ein wenig dauern. Vorerst seien andere Projekte wie die Wasserversorgung von Tüchersfeld und der Breitbandausbau drängender. Doch bis spätestens 2020 soll etwas Konkretes umgesetzt sein.

Heute und am Sonntag noch können Bürger die Präsentation in der Magerscheune von 10 bis 17 Uhr besichtigen.

LUISA DEGENHARDT