Sturm beschädigt Windrad an Autobahn in Oberfranken

Die Windböen, die in der Nacht zum Freitag und am frühen Freitagmorgen (24.02.2017) über das Frankenland fegten, waren zu stark für ein Windrad im Windpark Laubersreuth (Lkr. Hof). Die drei Rotorblätter sind zum Teil abgeknickt und angebrochen. Entdeckt wurden die Sturmschäden am Windrad erst am Morgen durch einen Autofahrer, der um kurz vor sieben Uhr auf der nahegelegenen A9 vorbeifuhr. Mitarbeiter der Betreiberfirma sind inzwischen eingetroffen und sichten die Beschädigungen. Danach wird entschieden, welche Maßnahmen getroffen werden.Foto: NEWS5 / Fricke © NEWS5 / Fricke