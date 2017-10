Sturm und Fehlalarm hielten Wehren auf Trab

Herwart fegte über die Region und riss Bauzäune und Verkehrszeichen um — Auch Baumstürze - vor 1 Stunde

PEGNITZ/AUERBACH - Der Schaden hielt sich in Grenzen. Dennoch zog Sturmtief Herwart nicht spurlos über die Region hinweg. Und zusätzlich hielten zwei Fehlalarme die Feuerwehren von Pegnitz und Auerbach in Atem.

Wie Spielkarten knickte der Bauzaun an der Baustelle Altes Rathaus in Pegnitz ein. Was nicht niet- und nagelfest war, riss der Sturm Herwart mit. © Stefan Brand



Wie Spielkarten knickte der Bauzaun an der Baustelle Altes Rathaus in Pegnitz ein. Was nicht niet- und nagelfest war, riss der Sturm Herwart mit. Foto: Stefan Brand



Strahlender Sonnenschein, viel Blau am Himmel, ein eher laues Lüftchen, fast so etwas wie ein Hauch von Frühling — wer lange und tief geschlafen hatte, mochte an diesem Sonntagmorgen wohl kaum glauben, dass in den Stunden zuvor Sturmtief Herwart auch Pegnitz und Umgebung fest im Griff hatte. Die Orkanböen, die durch die Stadt gezogen waren, hinterließen aber nur geringe Schäden; Feuerwehr und Polizei meldeten nur wenige Einsätze. Erheblich betroffen waren allerdings Bahnreisende.

"Weiter im Norden, so ab Creußen, tobt es richtig, da ist fast alles an Einsatzkräften draußen", sagte Roland Zahn, Kommandant der Pegnitzer Feuerwehr, am Sonntag gegen 9.15 Uhr im Gespräch mit dieser Zeitung. Da war er gerade bei einem Einsatz am Brigittenheim aktiv. Dieser erwies sich rasch als Fehlalarm, ein Rauchmelder hatte ihn ausgelöst. So konnte auch die Auerbacher Wehr, die bereits im Anrücken war, wieder zurückbeordert werden.

Fälle wie dieser kämen übrigens inzwischen deutlich seltener vor als früher, so Zahn: "Der letzte Vorfall im Brigittenheim, an den ich mich erinnern kann, war ein angebranntes Essen." Zum verspäteten Sonntagsfrühstück konnten die Aktiven dennoch nicht gleich nach Hause, denn gerade, als man abrücken wollte, kam die Nachricht, dass zwischen Hufeisen und Plech ein umgestürzter Baum die Straße blockiere.

Zwei weitere Bäume, die von den Sturmböen gefällt wurden, meldete die Polizei auf Nachfrage: einen auf der Bundesstraße 470 bei Pottenstein und einen auf der Kreisstraße bei Schermshöhe. Ein Sprecher der Pegnitzer Inspektion teilte die Meinung des Feuerwehrkommandanten: "Wir sind da glimpflich davongekommen."

Bahn stellte Verkehr ein

Mehr Pech hatten an diesem Sonntagmorgen Bahnreisende. Zunächst verzögerte sich der Zugverkehr zwischen Neuhaus/Pegnitz und Pegnitz wegen einer "Störung am Gleis" um etwa 15 Minuten. Wenig später meldete die Bahn dann, dass die Verbindungen zwischen Weiden und Hof und von Pegnitz über Kirchenlaibach und Marktredwitz Richtung Eger, Neuenmarkt-Wirsberg und Hof vorsorglich eingestellt wurden.

Da half auch ein Sandsack nicht mehr: Umgestürzte Verkehrszeichen an der Hauptstraße. © Stefan Brand



Da half auch ein Sandsack nicht mehr: Umgestürzte Verkehrszeichen an der Hauptstraße. Foto: Stefan Brand



Jede Menge zu tun hatten auch Hauseigentümer, um ihre Gärten und Terrassen wieder ordentlich herzurichten, denn dort hatte Tief Herwart einiges Unheil angerichtet. Und auch einige Bauzäune und Verkehrsschilder hielten den Böen nicht stand. Betroffen war davon die Pegnitzer Innenstadt und die Baustelle am Alten Rathaus.

Nach längerer Ruhepause musste die Pegnitzer Feuerwehr um die Mittagszeit doch noch einmal ausrücken: In der Wichernstraße in Pegnitz hatte sich eine Kaminverkleidung gelöst, die Bruchstücke mussten vom Dach des Gebäudes mit Hilfe einer Drehleiter geborgen werden.

Umgestürzte Bäume auch im Raum Auerbach: Die beiden Feuerwehren Nitzlbuch und Auerbach rückten gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 85 in Richtung Sackdilling aus. Dort lag ein Baum auf der Straße. Er wurde zersägt und auf die Seite geschafft. Die Auerbacher Wehr machte dann noch mit einem Fahrzeug eine zusätzliche Kontrollfahrt bis Königstein, um zu sehen, ob weitere Sturmschäden vorhanden sind. "Fehlanzeige", kommentierte später der stellvertretende Kommandant Michael Schmidt.

Der Brandmeldealarm im Pegnitzer Brigittenheim hatte gegen 8.30 Uhr auch die Auerbacher Wehr in Marsch gesetzt, die mit Drehleiter, Tanklöschfahrzeug und Kommandowagen ausrückte. Insgesamt elf Aktive waren bereits auf dem Weg nach Pegnitz, wurden aber wieder abbestellt, nachdem es sich ja um einen Fehlalarm gehandelt hatte.

Eine Stunde später erreichte die Auerbacher Wehr schon der nächste Alarm. Bei der Firma ZF im Industriegebiet Süd hatte ebenfalls die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Das war laut Schmidt gegen 9.30 Uhr. Die Wehr rückte erneut mit vier Einsatzfahrzeugen — darunter der Drehleiter — und 20 Aktiven aus. Alarm wurde in einer Halle in Leichtbauweise ausgelöst, eine Ursache war laut Feuerwehr aber nicht erkennbar — der zweite Fehlalarm an diesem Vormittag.

Waren Sturm und Regen an den Fehlfunktionen der Brandmeldeanlagen schuld? "Im Normalfall eigentlich nicht, allenfalls wenn die Anlage durch eindringendes Wasser ausgelöst wird", sagte Schmidt. Dies sei bei den Einsätzen am Sonntag aber nicht der Fall gewesen.

Die Auerbacher Polizei wusste am Sonntagvormittag nur von zwei Vorfällen, die Sturmtief Herwart beschert hatte. Zwischen Hirschbach und Achtel war bereits in der Nacht zum Sonntag ein Baum auf die Straße gefallen. Und in der Baustelle Michelfelder Straße in Auerbach, an der gesperrten Auffahrt zum Kellerberg, rissen die Windböen einen Bauzaun samt einigen Warnbaken um.

Mit der Motorsäge ausgerückt

Zwei kleine Bäumchen stürzten auf die Straßen von Neuhaus nach Höfen und nach Rothenbruck am Sonntagmorgen. "Für die Feuerwehren Neuhaus und Höfen waren das Fünf-Minuten-Sachen, das war’s", so ein Sprecher. Zwei Bäume versperrten am Sonntag auch die Zufahrt zum beliebten Wanderparkplatz in Rauhenstein. Die Feuerwehr Ranna wurde hier gegen 10.40 Uhr alarmiert. 14 Aktive rückten mit der Motorsäge aus, die Bäume wurden entfernt. Auch die Feuerwehr Auerbach rückte nochmals mit neun Aktiven aus, brauchte aber nicht mehr einzugreifen.

Sorgen bereiteten in Auerbach die Absperrungen, die wegen der Kabelarbeiten der Telekom derzeit an vielen Stellen in der Stadt stehen und nun vom Wind verschoben wurden. Markus Kirzdörfer vom Bauhof jedenfalls hatte gut zu tun. © Brigitte Grüner



Sorgen bereiteten in Auerbach die Absperrungen, die wegen der Kabelarbeiten der Telekom derzeit an vielen Stellen in der Stadt stehen und nun vom Wind verschoben wurden. Markus Kirzdörfer vom Bauhof jedenfalls hatte gut zu tun. Foto: Brigitte Grüner



Am Auerbacher Rathaus überstand das Gerüst den Sturm. Lediglich das grüne Staubschutznetz flatterte an manchen Stellen im Wind. Mehr Sorgen bereiteten dem Bauhof da die Baustellen der Telekom, die wegen des Ausbaus des Kabelnetzes vielerorts in der Stadt eingerichtet sind. Markus Kirzdörfer stellte einige der rot-weißen Zaunfelder wieder richtig auf. Sie waren zwar noch vor Ort, aber nicht mehr in der korrekten Position vor den offenen Löchern und Gräben.

Wie weggeblasen war das Gros des Auerbacher Marktes: Am Sonntagvormittag waren gerade mal neun Fieranten da. Alle standen am Unteren Markt zwischen Ampelkreuzung und Rathaus. Die Absperrung war etwa in Höhe Schmuck Lindner, so dass Autos sogar noch um das Rathaus fahren konnten. Besucher gab es am Vormittag auch so gut wie keine; am Nachmittag lockten dann wenigstens die offenen Geschäfte.

MICHAEL GRÜNERUND STEFAN BRAND