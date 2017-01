Sturmtief Egon hält Einsatzkräfte in Atem

Allerdings sind keine Personen verletzt worden oder größerer Schaden entstanden - vor 27 Minuten

PEGNITZ/AUERBACH - Seit der Nacht sind die Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Das Orkan- und Sturmtief Egon hat in den Bereichen Pegnitz und Auerbach für zahlreiche umgestürtzte Bäume, Schneeverwehungen oder abgedeckte Dächer gesorgt. Bislang sei alles aber glimpflich verlaufen, heißt es von den Verantwortlichen.

Sturm Egon hat das Dach einer Tennishalle in Auerbach abgedeckt. © Klaus Trenz



In Auerbach ist zum Beispiel eine Tennishalle abgedeckt worden. Rund zehn Prozent der Dachziegel sind durch kräftige Windböen verteilt worden. Sonst, teilt die Polizeiinspektion Auerbach mit, sei alles soweit ruhig. "Wir hatten einen umgefallenen Baum bei Ranna und Schneeverwehungen", sagt ein Sprecher. Zu einem Unfall bei Thurndorf sind die Auerbacher Feuerwehrleute gerufen worden. Dort ist ein Schulbus mit Kindern auf die Seite gekippt, allerdings sei nichts Schlimmeres passiert, die Auerbacher Kräfte seien relativ schnell wieder abgerückt. In der Stadt Auerbach und auf der Staatsstraße 2162 zwischen Neuhaus und Ranna zwei Einsätze wegen umgekippter Bäume zu verzeichnen gewesen, sagt Sven Zocher, Kommandant bei der Feuerwehr Auerbach. Bei ZF ging eine Branmeldeanlage als Folge einer Windböe los. "Wir hatten jeweils 20 Mann im Einsatz", fasst Zocher zusammen.

Aus Pegnitz gibt die Feuerwehr Auskunft über zwei Einsätze, einen auf der Strecke zwischen Engelmannsreuth und Kirchenthumbach, allerdings sei man in diesem Fall schnell wieder "zurückgepfiffen worden", sagt Roland Zahn, der Kommandant der Wehr. Am Morgen war außerdem noch ein Einsatz auf der Agenda der Floriansjünger gestanden, in dem sie ein Baugerüst an der Realschule sichern mussten. "Der Wind hat das obere Geländerteil aus der Verankerung gerissen", sagt Zahn. Die Feuerwehrleute haben dann den losen Teil abgebaut und den Rest des Gerüst stärker gesichert.

Aus Neudorf ist die Wehr die B85 angefahren, dort lagen umgestürzte Bäume quer über die Fahrbahnen.

"Wir sind seit dem frühen Morgen pausenlos im Einsatz, mit sieben Kräften - das sind fast doppelt so viele wie normal", sagt Polizeihauptkommissar Reinhard Hagen. Die Einsätze: "Allerlei umgestürzte Bäume und Äste". Bei Geußmanns (zwischen Pegnitz und Elbersberg) ist das Dach einer Reithalle abgedeckt worden. Außerdem gab es zwei Alarmierungen wegen kleineren Blechschäden. Verletzt wurde niemand.

Für das Polizeipräsidium Oberfranken meldet Pressesprecherin Anne Höfer auf Nachfrage der NN zwischen zwei Uhr nachts und 7.30 Uhr morgens rund 120 Anrufe beziehungsweise Einsätze, die in der Einsatzzentrale gemeldet worden sind. Alles sei aber glimpflich verlaufen. Neben herabfallenden Ästen und umgestürzten Bäumen habe es auch 30 Verkehrsunfälle gegeben, "die wir dem Unwetter zuordnen müssen, aber niemand wurde verletzt". Auch der Schaden habe sich in Grenzen gehalten, so Höfer. Auch verdrehte oder querstehende Lkw seien ein Problem gewesen. "Doch noch halten wir den Atem an", sagt Höfer. "Der Sturm dauert ja noch an."

ANDREA MUNKERT