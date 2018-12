Sturmtief "Fabienne" fordert immer noch Opfer

Von dem Orkan beschädigte Bäume stürzen auf Wanderwege — Erwin Sebald greift selbst zur Säge - vor 58 Minuten

PEGNITZ/POTTENSTEIN - Die Spuren, die "Fabienne" in den heimischen Wäldern hinterlassen hat, sind auch zweieinhalb Monate nach dem verheerenden Sturm überall zu sehen. Entlang der Wege ragen abgebrochene Stämme empor, stehen Bäume in Schräglage, sind Äste gespannt wie Bogen.

In Lebensgefahr begibt sich, wer auf dem Wanderweg zwischen Neudorf und Horlach läuft. Dort krachte vor einiger Zeit ein Baum quer über Weg (Vordergrund), danach kippte ein weiterer Baum um (Hintergrund). © Hans-Jochen Schauer



In Lebensgefahr begibt sich, wer auf dem Wanderweg zwischen Neudorf und Horlach läuft. Dort krachte vor einiger Zeit ein Baum quer über Weg (Vordergrund), danach kippte ein weiterer Baum um (Hintergrund). Foto: Hans-Jochen Schauer



Auch wenn die Waldarbeiter der Bayerischen Staatsforsten, Mitarbeiter der Bauhöfe, Rechtler, Privatleute und Mitglieder des Fränkische Schweiz-Vereins schon fleißig von dem Orkan beschädigte oder entwurzelte Bäume beseitigt haben: Es droht noch immer Gefahr.

Nicht mehr standsichere Bäume können urplötzlich umkippen und auf Wege fallen. Erst kürzlich geschehen auf dem Wanderweg zwischen Neudorf und Horlach. Der Weg schlängelt sich zum Großteil am Waldrand entlang. Etwa 100 Meter vor der Einmündung der Weinstraße in die B 470 ist es passiert: Ein Baum ist auf den Weg gestürzt.

Ein erwachsener Mensch passt noch untendurch, wenn er den Kopf einzieht. Doch für Reiter, die auf dem Abschnitt häufig mit ihren Pferden unterwegs sind, gibt es kein Durchkommen mehr. Sie müssen entweder das Hindernis umgehen oder umkehren. Irgendwann wird auch diese Sperre entfernt werden — fragt sich nur, wer es macht.

"Es muss abgeklärt werden, wem der Wald gehört", sagt Sabine Wachsmann, die sich um das rund 100 Kilometer lange Wanderwegenetz der Stadt Pegnitz ehrenamtlich kümmert. Es sind Sonderwege außerhalb des Aufgabengebietes des Fränkische Schweiz-Vereins. Wenn ein Baum solch einen Weg versperrt, ruft sie deshalb die Stadt Pegnitz an. Im Rathaus wird dann festgestellt, wer dafür zuständig ist. "Sie kennen die Besitzverhältnisse", weiß ihr Vorgänger Arnulf Goldfuß aus jahrzehntelanger Erfahrung.

Ist es städtischer Grund, dann tritt Stadtförster Rudi Zeilmann in Aktion. Er sorgt dafür, dass der Stamm oder die Äste beseitigt werden. So wie die drei Riesenbäume, die Sturm "Fabienne" unterhalb der Rastanlage umgelegt hatte. "Die sind inzwischen alle weg", so Wachsmann. Für den Veldensteiner Forst sind die Bayerischen Staatsforsten zuständig. Die Mitarbeiter hatten in den vergangenen Wochen gut zu tun: "Fabienne" hat dort hunderte Bäume geknickt und sogar mächtige Fichten entwurzelt. An offenen Stellen, wo Windböen mit berserkerhafter Gewalt in den Wald hinein fuhren, schaut es wüst aus. Klein gesägte Bäume links und rechts der Wege weisen auf die Sturmopfer hin.

Sabine Wachsmann überlässt das Aufarbeiten umgestürzter Bäume den Profis, nicht nur weil ihr die entsprechende Ausrüstung fehlt. Sie weiß auch, dass Waldarbeit gefährlich ist. Die normale Waldpflege übernehmen die Männer des Pegnitzer Bauhofs. Wenn sie mit ihrem Mann unterwegs ist, dann hauen sie kleinere Äste schon mal mit der Machete weg.

Erwin Sebald, Vorsitzender des Fränkische Schweiz-Vereins Tüchersfeld, greift auch selbst zur Motorsäge, um kleinere Bäume oder Äste zu zerkleinern. "Wir machen so was öfters, aber nur bei den markierten Wegen." Sogar einen Bulldog habe man. Mit dem Baron von Trockau habe man abgemacht, umgefallene Bäume von Wanderwegen auf dessen Grund wegzumachen. Man habe auch versprochen, solche Bäume nicht in der Mitte durchzusägen.

Doch auch Sebald ist nicht immer gleich bekannt, wo ein Baum einen weg blockiert. Der FSV Tüchersfeld ist für das Gebiet zwischen der Bärenschlucht bis zur Landkreisgrenze bei Behringersmühle zuständig. Er und seine Mitstreiter sind auf Wanderer und Spaziergänger angewiesen, die solche Hindernisse melden.

Auch wenn der Leiter des Pottensteiner Tourismusbüros, Thomas Bernard, von einem umgestürzten Baum erfährt, teilt er es Sebald mit. "Wir sind froh, wenn uns das gemeldet wird", sagt Sebald. Denn offiziell müssen die markierten Wanderwege nur zweimal im Jahr abgelaufen werden; in der Zeit dazwischen kann viel passieren.

Die FSV-Ortsgruppe Pegnitz überlässt die Arbeit mit der Motorsäge dem Stadtbauhof. "Unser Ansprechpartner ist die Stadt Pegnitz", sagt Vorsitzende Waltraud Bullinger. Auch sie ist darauf angewiesen, dass Wanderer sich melden, wenn irgendwo ein Baum oder Ast auf dem Weg liegt oder ein Wegweiser fehlt.

Von den Auswirkungen des Orkans "Fabienne" ist auch Bullinger schwer beeindruckt: "Das ist der Wahnsinn." Etwa beim Kreuzweg, der vom Veldensteiner Forst nach Horlach führt. So etwas müsse aufgearbeitet werden, so Bullinger, die anerkennt, dass die Bayerischen Staatsforsten schon viel geleistet hätten, um die Sturmschäden zu beheben. "Ich hoffe, dass zur kommenden Wandersaison alles wieder in Ordnung ist."

Eine Anfrage an die Stadt Pegnitz zu dem Thema ist bis Redaktionsschluss nicht beantwortet worden. Die Stellungnahme von Bürgermeister Uwe Raab liefern wir in einer der kommenden Ausgaben nach.

HANS-JOCHEN SCHAUER