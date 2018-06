Sturz bei Flucht: Disco-Dealer in Bayreuth überführt

Ein Gast meldete den Drogenhändler der Security - Weitere Person festgenommen - vor 2 Stunden

BAYREUTH - Am Freitagabend wurde in einer Bayreuther Diskothek ein Drogenhändler überführt. Als die Machenschaften des 20-Jährigen aufflogen, wollte er die Flucht ergreifen. Im Zuge dessen wurde auch ein weiterer Mann festgenommen.

Der 20-Jährige sprach am Freitagabend einen Gast in der Diskothek an und bot ihm Betäubungsmittel an. Der Feiernde lehnte dies ab und meldete den Vorfall dem Sicherheitspersonal. Die Security sprach den mutmaßlichen Täter daraufhin an, woraufhin dieser flüchten wollte. Dabei stürtzte der junge Mann jedoch zu Boden und konnte festgehalten werden.

Ein Freund wollte dem 20-Jährigen aus der Klemme helfen und versuchte, durch einen Angriff auf die Security dem Drogenhändler die Flucht zu ermöglichen. Dies misslang allerdings, sodass beide Männer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten wurden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden diverse Betäubungsmittel gefunden, die in kleinen Portionen verpackt waren. Beide Täter wurden zur Dienststelle gebracht. Auf sie warten mehrere Anzeigen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.