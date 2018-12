Sulzbach-Rosenberg: Dieb im eigenen Auto überrascht

Langfinger lässt bei Flucht Fahrrad zurück - vor 19 Minuten

SULZBACH-ROSENBERG - Einen nicht alltäglichen Vorfall hat derzeit die Polizeiinspektion in Sulzbach-Rosenberg zu bearbeiten: Am Donnerstag, gegen 5.30 Uhr, wollte ein 50-Jähriger in seinen Peugeot einsteigen, um zur Arbeit zu fahren. Der Wagen war vor einem Anwesen im Siedlerweg am Straßenrand geparkt. Doch aus dem Auto sprang ein Dieb.

Auf dem Weg zu seinem Auto wäre der 50-Jährige beinahe über ein Fahrrad gefallen, das achtlos auf dem Gehsteig lag. Als er den Schlüssel ins Schloss der Fahrertür steckte und aufschließen wollte, schloss er wieder ab. Offensichtlich war der Pkw unversperrt am Vorabend abgestellt worden.

Nun sperrte der Mann nochmals, woraufhin sich die Beifahrertüre wie von Geisterhand öffnete. Plötzlich sprang eine dunkel gekleidete Person aus dem Auto und lief davon. Dem Autobesitzer fiel auf, dass die Scheiben des Wagens innen vollständig angelaufen waren, weshalb die Vermutung nahe lag, dass der Unbekannte möglicherweise im Wagen ein Nickerchen gemacht hatte.

Das Fahrrad, das am Tatort zurückblieb, stellte der Fahrzeugbesitzer vorsorglich in seiner Garage unter. Im ersten Moment glaubte der 50-Jährige nicht an eine Straftat und verständigte deshalb auch nicht die Polizei.

In der Mittagspause jedoch begutachtete er seinen Peugeot genauer und stellte fest, dass der Fahrzeugschein, einige Dokumente und ein Eiskratzer fehlten.

Nun stellte er doch den Zusammenhang her zwischen dem zurückgelassenen und in seiner Garage stehenden Fahrrad, dem unbekannten Pkw-Schläfer und dem Fehlen seiner Gegenstände und rief die Polizei.

Der Pkw und das Fahrrad wurden spurentechnisch durch den Ermittlungsdienst behandelt und das Bike sichergestellt. Dies steht nun bei der Polizeiinspektion. Der Sachbearbeiter geht davon aus, dass der Dieb damit zum Tatort gekommen ist.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zu dem auffälligen Bike der Marke „Xtract“ und dessen Besitzer Angaben machen können.

Der Flüchtende wurde wie folgt beschrieben: etwa 170-180 Zentimeter groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen gefütterten Jacke mit Kapuze und einer helleren Stoffhose. Der Täter hatte einen dunklen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulzbach-Rosenberg in Verbindung zu setzen.

Fraglich bleibt für die Ermittler jedoch, was ein Fahrradfahrer mit einem Eiskratzer und einem Fahrzeugschein will.

