"Super-Plagejahr": Franken droht eine Wespen-Invasion

Deutlich zu warmes Frühjahr sorgt für eine schnelle Entwicklung der Insekten - vor 39 Minuten

PEGNITZ - Die Begegnung mit einer Wespe kann ziemlich unangenehm werden. 2017 könnte ein "Super-Plagejahr" werden, sagen Experten. Jetzt kommt es auf den Juni an.

Immer hungrig und stets schlecht gelaunt: Wespen sind meist keine gute Gesellschaft. © dpa



Immer hungrig und stets schlecht gelaunt: Wespen sind meist keine gute Gesellschaft. Foto: dpa



Ein Eis in der Eisdiele, ein Bier mit Brotzeit im Biergarten, ein Frühstück auf dem Balkon: Hört sich alles entspannt an. Wenn da nicht ständig diese nervigen Insekten wären, die dazu führen, dass man ein wildes Zappeln an den Tischen sieht: Wespen. Fey Batzaka, die Pächterin des Pegnitzer Schlossbergbiergartens, meint dazu: "Momentan hält es sich noch in Grenzen. Aber es sind schon einige da. Das ist früh." Ist das ein rein subjektives Empfinden? "Nein. Das stimmt", sagt Phillip Wagner, Leiter der Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Bayreuth.

Bei uns sei es zwar etwas länger kalt gewesen als in anderen Regionen, aber der warme März, der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1851, sei auch in der Region sehr förderlich für die Wespen gewesen - genau wie der ungewöhnlich warme Mai. Im Moment sieht es für die Wespen sehr gut aus. Wenn das Frühjahr warm und trocken ist, können sich die Völker schnell und gut entwickeln. Normalerweise sind die Wespen nicht so früh draußen. Ob man durch das frühe Wespenaufkommen auch Rückschlüsse darauf ziehen kann, dass 2017 jetzt ein "Super-Wespenplagejahr" wird, kann niemand sagen. Jetzt würde es auf den Juni ankommen. Die Temperaturen spielen die Hauptrolle.

Förderlich für Vogelwelt

Was den Menschen teilweise zur Verzweiflung treibt, ist allerdings förderlich für die Vogelwelt. Je mehr Insekten, desto besser die Vogelbrut. Die Wespe etwa ist ein gefundenes Fressen für den Wespenbussard, der auch bei uns unterwegs ist und der sich auf diese Tiere spezialisiert hat (bei uns die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe), Die Frage ob es auch ein grundsätzlich gutes Jahr für alle anderen Insekten werden könnte, steht im Raum, "da spielen auch noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Insekten haben grundsätzlich stark abgenommen. Was durch die Industrialisierung der Landwirtschaft begründet ist. Ohne entsprechenden Lebensraum kann das Wetter noch so gut für Insekten sein - es würde nichts nützen."

Bilderstrecke zum Thema Gewinner und Verlierer unter den Insekten Nach sommerlichen Autofahrten war die Windschutzscheibe früher ein Friedhof gepflastert mit toten Insekten. Heute ist sie oft blitzblank, es gibt bis zu 70 Prozent weniger Insekten. Wir stellen die Gewinner und Verlierer unter ihnen vor.



Eine Erkenntnis, die inzwischen selbst schon in Kindergärten aufgenommen wurde und wo Kinder zusammen mit ihren Eltern und den Erzieherinnen Insektenhotels bauen. Zwar auch für die Insekten selbst, aber auch eben damit genau die, die als Nahrung für Vögel dienen. Und dazu gehören die Wespen, die im Gegensatz zu der Biene einen eher schlechten Ruf genießen.

Was man in diesem Jahr beobachten kann, ist, dass die Tiere die schon seit rund drei Wochen unterwegs sind, viel früher als sonst, und dass sie größer sind, als die, die man üblicherweise kennt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine besondere Art, sondern um Königinnen. Die sind die Einzigen des Wespenstaates, die überwintern und sich einen warmen Ort dafür suchen (alle anderen des Wespenstaates sterben) und dann im Frühjahr herumfliegen, um nach einem guten Ort für ihren Staat zu suchen. Königinnen sind in der Regel deutlich größer, als die Arbeiterinnen, die wir von unserem Obstkuchen oder der Limonade her kennen.

"Viele Königinnen überlebt"

"Ja. Vergangenes Jahr war ein sehr schlechtes Jahr für Wespen. Aber es scheint so zu sein, dass trotzdem sehr viele Königinnen den Winter überlebt haben. Das ist ja das Entscheidende für dieses Jahr", so Wagner. Je mehr Königinnen überleben, desto mehr Völker werden gebildet. Das mag zwar den Leuten, die gemütlich in der Eisdiele sitzen wollen, genervt von den Wespen sind und vielleicht einen Stich abbekommen nicht so passen, ist aber wichtig für manche anderen Tieren - als Futter.

Ralf Münch