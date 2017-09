2017 Bundestagswahl Susanne Bauer (Grüne): "Man muss als Frau nicht die Klappe halten"

40-jährige Pegnitzerin tritt als Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Bayreuth an - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Wer wird Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren? Und wer die Interessen des Wahlkreises in Berlin vertreten? Darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am 24. September bei der Bundestagswahl. In einer Serie stellen die Nordbayerischen Nachrichten alle Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth vor. Den Anfang macht die Pegnitzerin Susanne Bauer von den Grünen.

Susanne Bauer ist die Direktkandidatin der Grünen für den Wahlkreis Bayreuth. „Als Frau hat man in der Partei einen ganz anderen Rückenwind“, sagt sie. © Ralf Münch



Susanne Bauer ist die Direktkandidatin der Grünen für den Wahlkreis Bayreuth. „Als Frau hat man in der Partei einen ganz anderen Rückenwind“, sagt sie. Foto: Ralf Münch



"Es ist schon seltsam, wenn man sich das erste Mal selber auf einem Plakat sieht", sagt Susanne Bauer von den Grünen. Die 40-Jährige ist die erste Bundestagskandidatin, die aus Pegnitz kommt. Momentan nimmt die Politik in ihrem Leben viel Zeit in Anspruch, aber sie verbindet es gut mit Familie und Beruf, sagt sie.

Die gelernte Ergotherapeutin hat einen Masterabschluss in Gemeindepsychiatrie und ist Leiterin des sozialtherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach. Seit knapp 16 Jahren lebt sie mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in Pegnitz. "Ich habe schon immer die Grünen gewählt", sagt Bauer. Als es dann um den Einsatz von Photovoltaikanlagen ging, ist sie 2013 in den Pegnitzer Ortsverein der Grünen eingetreten. Sie wollte sich endlich politisch engagieren. "Wenn man im sozialpsychiatrischen Bereich arbeitet, bekommt man viel von sozialer Gerechtigkeit und Menschen, die am Existenzminimum leben, mit", sagt sie. Susanne Bauer ist im Vorstand vertreten und außerdem Beisitzerin im Kreisvorstand.

Und warum die Grünen? "Als Frau hat man in der Partei einen ganz anderen Rückenwind", erklärt sie, "man kann was sagen, muss nicht die Klappe halten." Und als der Kreisvorstand sie dann fragte, ob sie für den Bundestag kandidieren wolle, habe sie spontan Ja gesagt. "Es war für mich an der Zeit, etwas zu tun", sagt Bauer.

Sie durfte gleich zur Bundesdelegiertenkonferenz nach Münster und war dort von den basisdemokratischen Prozessen beeindruckt. "Rede, Gegenrede, viele Argumente, jeder kann etwas sagen", fasst sie es zusammen. Nicht das Gremium entscheide, sondern alle Delegierten miteinander. "Das hat eine ganz andere Dynamik, trotz einer entspannten Atmosphäre", so die Politikerin.

Klar, die Kandidatur ist mit viel Zeitaufwand verbunden, aber sie könne beispielsweise ihre Kinder zu vielen Veranstaltungen mitnehmen. "Die wachsen da gleich mit rein, wenn es um Ressourcen schonen, Bienenweiden oder fairen Handel geht", erzählt sie. Da werde beim Eis schon mal gefragt, ob es wirklich mit echten Früchten ist und wo die herkommen. Diverse weitere Veranstaltungen, Mailverkehr und soziale Netzwerke – es gibt viel zu tun. Jetzt fährt sie aber erst mal mit der Familie nach Korfu in den Urlaub. "Das war schon lange vor der Kandidatur geplant", sagt Bauer. Und danach beginnt dann die heiße Phase des Wahlkampfs. Es wird Podiumsdiskussionen, Infostände und den sogenannten Haustürwahlkampf geben. Das sei gar nicht so einfach, da ihr Wahlkreis mit Bayreuth Stadt und Land sowie Teilen Forchheims sehr groß ist.

"Viel besserer Einblick"

Wie hoch rechnet sie sich ihre Chancen aus, in den Bundestag einzuziehen? "Naja, ich trete auf Platz 26 an und man sagt, pro Prozent kommt ein Listenplatz rein", meint sie realistisch. Doch die Arbeit sei es wert. Man habe durch die Kandidatur einen viel besseren Einblick in viele Gebiete, erfahre wie was funktioniert, baue ein großes Netzwerk auf, lerne viele Menschen kennen. "Der direkte Kontakt und Austausch ist wichtig", hat sie festgestellt. Und sie habe gemerkt, welche Bedeutung die Politik in Berlin auf die Arbeit an der Basis hat. "Wir müssen die Landperspektive besser vertreten und uns für dezentrale Lösungen gerade bei der Energiewende einsetzen", sagt Bauer. Von den zentralen Lösungen der anderen großen Parteien hält sie nichts.

Die Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth Name: Silke Launert Alter: 40

Wohnort: Bayreuth Liste: CSU Beruf: Richterin am Landgericht a.D.



Name: Anette Kramme Alter: 49

Wohnort: Heinersreuth Liste: SPD Beruf: Parlamentarische Staatssekretärin, Rechtsanwältin



Name: Thomas Hacker Alter: 49

Wohnort: Bayreuth Liste: FDP Beruf: selbstständig



Name: Susanne Bauer Alter: 40

Wohnort: bei Pegnitz Liste: Die Grünen Beruf: Leitung eines soziotherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach



Name: Sebastian Sommerer Alter: 24

Wohnort: Vordorf Liste: Die Linke Beruf: Bankfachwirt, derzeit Student



Name: Tobias Peterka

Wohnort: Bayreuth Liste: AfD Beruf: Wirtschaftsjurist





Grundsätzlich hoffe sie auf ein gutes Abschneiden ihrer Partei bei der Wahl. Darüber, wie hoch ihre eigenen Prozente seien könnten, hat sich Bauer noch keine Gedanken gemacht. "Das lasse ich auf mich zukommen", sagt sie. Und wie geht es nach der Bundestagswahl weiter? Mal sehen, sagt Bauer. Eine weitere Kandidatur bei den Landtags- und Kommunalwahlen will sie nicht ausschließen. Jetzt sei es erst mal wichtig, überhaupt zur Wahl zu gehen. "Woanders sterben Menschen dafür, um wählen zu dürfen", sagt sie.

Sie ist auch für eine Herabsetzung des Wahlalters. Es komme auf jeden an und entweder man interessiere sich für Politik oder nicht. Das sei nicht unbedingt eine Sache des Alters.

FRAUKE ENGELBRECHT