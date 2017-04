Süßes Brauchtum in Pegnitzer Bäckereien

Osterlämmer und Co. sind bei Schorner sehr beliebt - vor 41 Minuten

PEGNITZ - Osterlämmer in Schwarz, Weiß oder nur verziert, gebackene Schoko-Hasen, Osterbrot oder Eierringe: Ostern ist nicht nur der Höhepunkt im Kirchenjahr, sondern auch das Ende der 40-tägigen Fastenzeit. Es darf wieder geschlemmt werden. Viele Bäcker in und um Pegnitz haben dafür ein süßes Angebot.

Dagmar Schorner präsentiert die traditionellen Osterlämmer und einen Schoko-Hasen, die in ihrer Pegnitzer Bäckerei hergestellt werden. © Foto: Kerstin Goetzke



Dagmar Schorner präsentiert die traditionellen Osterlämmer und einen Schoko-Hasen, die in ihrer Pegnitzer Bäckerei hergestellt werden. Foto: Foto: Kerstin Goetzke



Wie viele Jahre es die Osterlämmer schon in ihrem Sortiment gibt, weiß die Bäckersfrau Dagmar Schorner nicht genau: "Schon ewig." Aber sie kommen jedes Jahr gut bei den Kunden an – auch in der Woche vor Ostern gingen sie schon weg wie die berühmten warmen Semmeln.

Das Lamm steht im christlichen Glauben für Christus, der sich für die Sünden der Welt opferte. Zudem symbolisiert es Unschuld und Reinheit und das rote Seiden-Halsband, welches das Gebäck erhält, verweist auf den religiösen Hintergrund.

Auf ihrem Rücken tragen die Lämmchen ein Auferstehungsfähnchen aus Papier — ein Ostergruß. Dieses und das Bändchen stammen wohl aus der Zeit des Rokoko um 1750 bis 1775, heißt es auf der Internetseite der Genussregion Oberfranken, welche die Osterlämmer zur Spezialität erklärt hat.

Der Biskuit-Teig des Lamms wird traditionell mit ein bisschen weißer Glasur verziert und ist in der Bäckerei Schorner nach wie vor ein echter Verkaufsschlager. Vor allem für die Tage vor Ostern liegen viele Vorbestellungen vor und die Kunden verlangen nach dem Gebäck.

Das gibt es in verschiedenen Varianten: zum Beispiel mit einer Schoko- oder Zitronenglasur. Wer Lust auf lange Ohren hat, kann bei den Schorners, die bald ein Café am Bahnhofssteig eröffnen wollen, auch Hasen in verschiedenen Varianten erstehen: Als Biskuit mit Schokoladenüberzug oder aus Quarkteig.

Symbol für Dornenkrone

Seit gut drei Wochen bietet die Bäckerei auch Osterbrot und Eierringe an. Letztere werden aus Hefeteig geflochten und mit dem Ewigkeitssymbol – einer liegenden Acht – versehen. Auch sie hat die Genussregion Oberfranken als Spezialität ausgewiesen und erklärt, dass die Ringe seit dem frühen Mittelalter als Hinweis auf die Dornenkrone Christi gebacken werden.

Eierringe sind vor allem in der Region um Bayreuth und Teilen des Frankenwaldes ein altes und traditionsreiches Brauchtumsgebäck zu Ostern, das aus einem süßen Hefeteig hergestellt wird.

Wenn die Oster-Saison vorbei ist, können sich die Schorners der Einrichtung ihres neuen Cafés am Bahnhofsteig widmen. Der Ausbau dort läuft bereits seit einiger Zeit. Ein paar technische Anschaffungen fehlen noch, aber für Mitte Mai ist für die Eröffnung angepeilt.

KERSTIN GOETZKE