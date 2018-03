SV 08 Auerbach: Freude über Derbysieg

AUERBACH - Das Landkreis-Derby zwischen dem SV 08 Auerbach und dem HC Sulzbach-Rosenberg in der Landesliga endete mit einem 31:29 (13:13)-Sieg der gastgebenden Mannschaft. Auerbach war über weite Strecken der zweiten Hälfte das bessere Team. Während der Bayernliga-Absteiger aus der Herzogstadt durch die Niederlage auf Rang neun zurückfiel, konnte die Schnödt-Sieben Rang zehn stabilisieren.

Knapp, aber verdient siegte der SV 08 Auerbach in der heimischen Halle über den HC Sulzbach-Rosenberg. Im Bild zu sehen sind die Auerbacher Florian Wehner (rechts, in Weiß-blau) und Thomas Wilke. © Susanne Heß



"Derbysieger, Derbysieger!", hallte es durch die mit knapp 500 Zuschauern gefüllte Helmut-Ott-Halle. Am Ende eines Spiels, in dem man über weite Strecken zwei gleichwertige Teams gesehen hatte, hatte letztlich die etwas fokussierter und in der zweiten Halbzeit besser strukturiert auftretende Heimmannschaft die Nase vorn.

Dabei sah es zunächst gar nicht so gut aus für die Blau-Weißen. Auch wenn sie sich längst nicht so deutlich vorführen ließen wie im Hinspiel, merkte man den Gastgebern in den ersten Minuten ihre Nervosität an. "Wir hatten anfangs etliche überhastete Aktionen und haben es Sulzbach dadurch zu leicht gemacht", so Spielertrainer Matthias Schnödt. Die Gäste legten immer wieder einen Treffer vor und zogen bis zur 15. Minute über die Zwischenstände 1:2 und 4:6 auf 6:9 davon. Linkshänder Patrick Klee erzielte allein vier der ersten neun Sulzbacher Tore.

Schnödt wechselte sich selbst ein. Das sollte sich auszahlen, denn er brachte die nötige Stabilität, aber auch die für ein Derby nötige Intensität in die Partie. Plötzlich agierte Auerbach nicht nur in der Abwehr wacher und aggressiver, sondern zeigte sich auch im Angriff konzentrierter. Der Gästevorsprung hielt noch bis zur 22. Minute (8:11), doch nach vier unbeantworteten Auerbacher Toren durch Pankraz, Tannenberger und zweimal Wilke sowie einen von Valentin Kroher entschärften Strafwurf, sah man die Blau-Weißen in der 28. Minute mit einem Tor in Front (12:11). Es waren genau diese Akteure, die dem Auerbacher Spiel ihren Stempel aufdrückten. Maxim Pankraz stellte mit der Pausensirene per Strafwurf den Halbzeitstand von 13:13 her.

"Wir hatten uns gar nicht so viel vorgenommen für die zweite Hälfte" erklärte Sulzbach-Trainer Christian Rohrbach nach dem Spiel. "Lediglich Wilke sollte etwas früher gestört und der vorgezogene Auerbacher Abwehrspieler öfter hinterlaufen werden. Leider hat die Mannschaft weder das eine noch das andere umgesetzt." Dennoch waren die Gäste zunächst erfolgreich. Sie gingen erneut mit zwei Toren in Führung, was Alexander Tannenberger jedoch egalisierte. "Wir waren zu dem Zeitpunkt schon besser als Sulzbach, lagen aber dann doch drei Tore zurück, ohne recht zu wissen, warum", ärgerte sich Schnödt über den neuerlichen Rückstand (19:22), der auch in der 47. Minute noch Bestand hatte (21:24).

Christian Rohrbach hatte zu dem Zeitpunkt "eigentlich noch ein ganz gutes Gefühl. Ein knapper Sieg oder zumindest ein Unentschieden, so sah es für mich in dem Moment aus."

Zehn Minuten und 10:2 Tore später sah die Welt ganz anders aus. Das Spiel war zugunsten der Heimmannschaft entschieden (31:26). Schnödt hatte mit sehenswerten Aktionen und drei Treffern sein Team mitgezogen und mit fast unbändiger Energie den größten Anteil an diesem vorentscheidenden Lauf gehabt. Dabei ließ er sich selbst von einer unnötigen, aber verdienten Zeitstrafe nicht bremsen.

Schnödt freute sich vor allem über die Leistung seines Teams und über die zwei Punkte. "Natürlich war es am Ende etwas ärgerlich, dass Sulzbach noch dreimal getroffen hat, wir freuen uns jedoch zuallererst über den Derbysieg."

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (11/4), Schnödt (5), Hofmann Mo. (2), Brendel-Suchanek, Bürger (1), Ziegler, Wilke (3), Wehner (3), Pankraz (5/2), Kraus, Schalanda (1), Hackenberg.

HC Sulzbach-Rosenberg: Lotter, Marx, Ströhl (5), Rohrbach J. (5), Stryc (1), Burkhardt, Forster K., Wedel, Luber (4/1), Klee (6), Brockstedt (2), Termer (5/1), Forster M. (1).

HARALD WEIDMANN