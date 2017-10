SV 08 Auerbach gewinnt gegen MTV Ingolstadt

Handballer siegen in Helmut-Ott-Halle mit 32:31 (16:16) - vor 1 Stunde

AUERBACH - Mit einem hoch verdienten Heimsieg gegen den favorisierten MTV Ingolstadt gaben die Landesliga-Handballer des SV 08 eine erfreuliche Antwort auf die zuletzt gezeigten Leistungen. Einzig die Chancenverwertung, wie auch die zu hohe Anzahl an Gegentoren, machten das Spiel spannender als nötig. Die Oberpfälzer meldeten sich mit diesem eher unerwarteten Sieg zurück im Kampf um den Klassenerhalt und belegen nun punktgleich mit fünf weiteren Teams mit 2:4 Zählern Rang Elf.

Die Blau-Weißen setzten sich gegen den Favoriten MTV Ingolstadt (in weiß) in einem starken Spiel durch. © Susanne Heß



Die Blau-Weißen setzten sich gegen den Favoriten MTV Ingolstadt (in weiß) in einem starken Spiel durch. Foto: Susanne Heß



Im völlig neu zusammengewürfelten Team gab es doch einzelne Spieler, die mit sehr guten Leistungen die anderen ein wenig überragten. Zu nennen sind sicherlich Thomas Bauer, der trotz weniger Trainingseinheiten eine starke Partie ablieferte, ständig für Druck sorgte und mehrmals seine Mitspieler hervorragend in Szene setzte. "Thomas war heute ein wichtiger Baustein", freute sich Matthias Schnödt über die gute Leistung des Wiederkehrers. Ein ähnlich dickes Lob hatte er für den reaktivierten "Altmeister" auf der linken Außenbahn übrig. "Ich glaube, Volker (Hackenberg) hat heute nicht einen Fehlwurf gehabt, und das fast ohne Training. Manche Tore waren dabei, die wirft nur er."

Auf der gegenüberliegenden Außenbahn machte Daniel Schalanda mit einer seiner wohl besten Leistungen auf sich aufmerksam und trug sich ebenfalls sechsmal in die Torschützenliste ein. "Schalo hat sowohl im Angriff, wie auch in der Abwehr ein gutes Spiel gemacht, und wenn er kurz vor Schluss seine Großchance auch noch nutzt, dann macht er damit den Deckel schon vorzeitig zu", so sein Trainer. Als letzter im Bunde ist wohl erneut auch Jan Wislicenus zu erwähnen. Er findet sich offenbar immer besser im Auerbacher Spielsystem zurecht, überrascht den Gegner immer wieder mit unerwarteten Pässen und brachte durch seine Wendig- und Schnelligkeit immer wieder Gefahr vor das Tor der Gäste.

Hier zeigte sich auch die größte Schwäche des Favoriten. Körperlich den Gastgebern zwar deutlich überlegen, spielten die Oberbayern einen eher geruhsamen Handball, sicher zwar, und bei fast jedem Angriff erfolgreich – was allerdings auch an der Offenheit der Auerbacher Defen-sivabteilung und ihrer Torhüter lag. Es zeigte sich nach einer Viertelstunde, in der die Gastgeber fast wie die berühmte Maus vor der Schlange agiert und den vermeintlich übermächtigen Gegner ehrfürchtig gewähren hatten lassen, dass man den Oberbayern mit schnellem Spiel durchaus das eine oder andere Problem bereiten kann. "Wir wussten, wenn wir es schaffen, möglichst lange dran zu bleiben, dann verlieren sie den Spaß am Spiel" erklärte Matthias Schnödt die taktische Marschroute vor dem Spiel. Als jedoch in der 16. Minute ein Rückstand von 7:11 von der Anzeigentafel leuchtete, schlich sich bei einem Großteil der gerade einmal 135 Zuschauer ein ungutes Gefühl in die Magengrube. Doch die Blau-Weißen ließen sich diesmal nicht entmutigen und schlugen mit zwei schnellen Treffern zurück.

Nach der Pause ließ sich nicht erkennen, wer von den beiden Teams der Favorit und wer das Team ist, das um den Klassenerhalt kämpft. Vielmehr trat das Heimteam immer selbstsicherer auf und ließ den Gästen kaum noch Raum, sich zu entfalten. In der 37. Minute gelang Thomas Bauer per Strafwurf endlich die heiß ersehnte und verdiente Führung zum 19:18, doch bereits sechs Minuten später hatte Ingolstadt den Spieß zum 22:23 wieder umgedreht. Neun Minuten vor dem Ende kannte der Jubel in der Halle dann kaum ein Halten, denn die Oberpfälzer zogen mit einem 5:2-Lauf auf einen komfortablen Drei-Tore-Vorsprung davon (28:25).

"Möglicherweise haben die Jungs da ein wenig Angst vor der eigenen Courage bekommen", so Schnödt. Vergebene Großchancen und ein verworfener Siebenmeter gaben den Gästen die Möglichkeit in der 56. Minute zum Ausgleich (28:28). Allerdings ließ sich Auerbach diesmal die Butter nicht mehr vom Brot stehlen, spielte konzentriert weiter und als in der 59. Thomas Bauer per Strafwurf und 40 Sekunden vor Schluss Jan Wislicenus aus dem Feld das 32:30 erzielten, war die Partie endgültig entschieden.

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Friedl, Tannenberger (5), Bauer (6/5), Hofmann M. (1), Weisser, Ziegler, Eckert (1), Wislicenus (6/1), Herold (1), Hackenberg (6), Schalanda (6).

HARALD WEIDMANN