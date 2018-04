SV 08 Auerbach hat an Sensation geschnuppert

Handballer holen überraschenden Punktgewinn in Heidingsfeld - vor 2 Stunden

AUERBACH - Ein sehr guter Torwart, sowie die wohl beste Abwehrleistung der Saison waren die Hauptursachen für den überraschendsten Punktgewinn der Landesliga-Handballer in der gesamten Saison. Vor enttäuschend spärlicher Kulisse lag der SV 08 beim haushohen Favoriten TG Heidingsfeld über weite Strecken der zweiten Halbzeit sogar in Führung und hatte den Sieg vor Augen, mussten sich am Ende jedoch noch abfangen lassen und mit einem Remis – 25:25 (13:12) – zufrieden geben.

In der zweiten Halbzeit waren die Auerbacher Handballer (in Blau) gegen Heidingsfeld (in Rot) sogar vorne gelegen, am Ende wurden die Punkte geteilt. Das Foto zeigt das Hinspiel. © Archivfoto: Susanne Hess



In der zweiten Halbzeit waren die Auerbacher Handballer (in Blau) gegen Heidingsfeld (in Rot) sogar vorne gelegen, am Ende wurden die Punkte geteilt. Das Foto zeigt das Hinspiel. Foto: Archivfoto: Susanne Hess



"Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt." Ähnlich wie in Wilhelm Buschs Gedicht über Peter und Paul, die sich über ihre Hunde "Plisch" und "Plum" freuen, welche sie gerade aus dem Wasser gezogen haben, freuten sich Manager und Spartenleiter des SV 08 Auerbach Peter Hackenberg und Paul Rupprecht über das Ergebnis der Landesligapartie bei der TG Heidingsfeld. Keiner im Lager der Blau-Weißen hatte wirklich mit Zählbarem gerechnet. "Ich habe den Jungs schon vor einiger Zeit gesagt, dass wir einen schönen Ausflug nach Unterfranken machen und versuchen wollen, möglichst lange mitzuhalten und am Ende nicht allzu sehr unter die Räder zu kommen", brachte Matthias Schnödt nach dem Spiel noch einmal seine Vorgaben zum Ausdruck.

Dass die Auerbacher am Ende sogar für einen ganz kurzen Augenblick so etwas wie Enttäuschung empfanden, hatte allerdings nichts damit zu tun, dass sie sich die befürchtete deftige Abfuhr abgeholt haben, sondern dass es letztlich "nur" ein Punkt wurde. Doch ein Augenblick dauert üblicherweise nur drei Sekunden und so brach die unbändige Freude über den sensationellen Zähler nur kaum wahrnehmbar zeitversetzt über die Bergstädter herein.

Potential abgerufen

Dass der Punktgewinn auch noch verdient war, machte Team und Verantwortliche, aber auch die mitgereisten blau-weißen Fans umso glücklicher, denn man hatte nicht das vorher heraufbeschworene Wunder benötigt, sondern lediglich das in der Mannschaft vorhandene Potenzial endlich einmal auf den Punkt abrufen müssen. Von Anfang an waren es vor allem die Abwehr und der Torhüter, die das Spiel der Gäste trugen. Nach dem 1:0 der Heimmannschaft in der 3. Minute genügten den Blau-Weißen 70 Sekunden, um durch konsequente Defensivarbeit und konzentrierte Abschlüsse den Spielstand auf 1:3 zu stellen.

Die "Bullen" konnten bis zum 3:5 zunächst nur reagieren, bevor sie sich auf ihre Stärken besann und zu agieren begannen. Ein paar unglückliche Fehler und Unkonzentriertheiten der Gäste später hatte die TGH mit fünf unbeantworteten Toren ihrerseits das Spiel bis zur 17. Minute zu ihren Gunsten gedreht (8:5).

Normalerweise hätte man nun erwartet, dass sich die handballerische Klasse der Unterfranken endgültig zeigen und sie den Underdog an die Wand spielen würden. Doch weit gefehlt. Die Auerbacher blieben im Spiel und kämpften sich wieder heran. Dass während der gesamten Spielzeit nicht einmal ein Blau-Weißer auf der Strafbank saß, zeigt, dass sie dabei auch stets mit fairen Mitteln arbeiteten. "Unsere Abwehr war heute phänomenal und Valentin (Kroher, Anmerkung der Redaktion) hat gehalten, was zu halten war", zeigte sich Paul Rupprecht stolz über eine geschlossen gute Mannschaftsleistung. "Wir haben immerhin gegen ein Team, das im Schnitt fast 31 Tore pro Spiel wirft, in seiner eigenen Halle nur 25 Treffer zugelassen." Nach knapp 29 Minuten war die Partie ausgeglichen (11:11), beim für die Gäste ermutigenden Zwischenstand von 13:12 wurden die Seiten gewechselt.

Sollten nun, wie so oft in letzter Zeit, zehn gute und zehn entscheidend schlechte Minuten folgen und damit das Spiel seinen erwarteten Ausgang nehmen? Auch hier ein klares "Nein", denn Auerbach spielte weiter wie aus einem Guss, hielt die Konzentration im Abwehrverbund hoch und lag in der 39. Minute noch immer nur ein Tor zurück (15:14). Dass sich alle Anwesenden etwa 100 Sekunden später verwundert die Augen rieben, lag daran, dass auf der Anzeigentafel beim Heimteam 15 und beim Gast 17 Tore aufleuchteten. Alexander Tannenberger, der nach Längerem wieder einmal sein gesamtes Talent zeigen konnte und zweimal Matthias Schnödt hatten die Gäste in Führung geworfen.

Heidingsfeld war wieder verdammt, zu reagieren, statt zu agieren. Wütende und wuchtige Angriffe verpufften jedoch ebenso wie auf der anderen Seite immer wieder ein Tor hingenommen werden musste. Auerbach gab den Takt und ständig einen Treffer vor und hielt den Favoriten auf Distanz.

Zum rechten Zeitpunkt

Drei Minuten vor Schluss hatte Heiko Karrer nach dem achten Treffer von Alexander Tannenberger genug gesehen und legte beim Stand von 23:25 die Grüne Karte auf den Tisch. Die kurze Unterbrechung kam offenbar genau zum rechten Zeitpunkt, denn sein Team erzielte die nächsten beiden Tore und glich zum Endstand von 25:25 aus.

Dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass die letzte Minute noch einmal eine glänzende Parade von Valentin Kroher sah, der damit den Punkt endgültig festhielt. Ein besonderes Lob sprach Matthias Schnödt auch an Jonas Brendel-Suchanek aus, der noch am Nachmittag drei Tore zum 35:27-Hinspielsieg der zweiten Mannschaft beigetragen hatte (Ergebnis des Relegationsrückspiels stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest, Bericht folgt) und nun in Heidingsfeld zusammen mit Paul Rupprecht die Betreuung der Bank übernahm.

Da gleichzeitig der HSV Hochfranken mit 32:24 gegen dem MTV Stadeln gewann, liegt Auerbach nun punktgleich, aber mit gewonnenem direkten Vergleich vor Hochfranken auf Platz zehn. "Jetzt müssen wir ,nur noch‘ gegen Fichtelgebirge gewinnen, aber dazu brauchen wir jede verfügbare Unterstützung in der Helmut-Ott-Halle" blickte Trainer Schnödt bei aller Freude schon auf das letzte Saisonspiel am nächsten Samstag voraus.

TG Heidingsfeld: Varga, Hümpfer (3), Bodo (4), Hilpert, Nass, Grammel (2), Delp, Bötsch (3), Orf Dom. (1), Wirth (7), Weinhardt (3/3), Farcas (2), Wisso.

SV 08 Auerbach: Kroher, Seiffert, Tannenberger (8), Hofmann Mo. (1), Bürger, Wilke (3), Eckert (1), Schnödt (6), Herold (1), Wehner, Hofmann A. (1), Schalanda, Pankraz.

HARALD WEIDMANN