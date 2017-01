SV 08 fährt mit vielen Fragezeichen nach Regensburg

Endgültige Aufstellung der Handballer steht bisher noch nicht fest, doch Valentin Kroher wird erneut im Tor stehen - 27.01.2017 18:15 Uhr

AUERBACH - Mit einem Oberpfalz-Derby beginnt für die Handballer des SV 08 an diesem Sonntag die zweite Halbzeit der Saison 2016/17. Nach Aussage ihres Trainers Matthias Schnödt treten die Bergstädter bei der punktgleichen SG Regensburg als Außenseiter an. Ein Umstand, der einerseits der gewachsenen Stärke des Gegners und andererseits dem arg gebeutelten Kader geschuldet ist. Anpfiff in der runderneuerten und seit Kurzem mit einer für etwa 100 Sitzplätze ausgelegten Tribüne ausgestatteten Kerschensteiner-Halle ist um 15.30 Uhr.

Die Handballer des SV 08 Auerbach starten mit mehr Fragezeichen in die zweite Hälfte der Saison, als es Matthias Schnödt lieb sein kann. Allein die voraussichtliche Aufstellung für das Oberpfalz-Derby gestaltet sich schwierig. Neben Paul Neuß und Maxim Pankraz, die aus gesundheitlichen Gründen, respektive wegen eines A-Jugend-Einsatzes, fehlen, werden wahrscheinlich auch Thomas Bauer und Raul Adam nicht mitfahren können. Selbst wenn eine minimale Chance auf einen Einsatz der Beiden besteht, muss erst noch abgewogen werden, ob das gesundheitliche Risiko einzugehen ist oder ob es sinnvoller ist, die Spieler zu schonen.

Auerbach als Außenseiter

Da auch hinter dem Einsatz von Johannes Reger ein Fragezeichen steht, wird die Verantwortung im Tor wieder auf den Schultern von Valentin Kroher lasten, eine Verantwortung, der er in den vergangenen Spielen mehr als gerecht wurde. Ob und inwieweit außerplanmäßige Akteure zum Einsatz kommen, muss kurzfristig, vielleicht gar erst am Spieltag, entschieden werden. Klar ist jetzt schon, dass Maximilian Hofmann weder auf noch neben dem Feld dabei sein kann.

Doch nicht nur die personellen Probleme machen die Bergstädter nach Ansicht Schnödts zum Außenseiter. „Regensburg hat sich ganz offensichtlich gefunden und ist sicher nicht mehr mit der Mannschaft aus dem Auftaktspiel zu vergleichen“, sagt er.

In der Tat sind die Regensburger auf dem besten Weg, ihrem vor der Saison gesteckten Ziel immer näher zu kommen. Im Rahmen ihres überaus ehrgeizigen Planes, bis zum Jahr 2020 in der 3. Liga anzutreten, steht in der laufenden Runde die Meisterschaft oder zumindest die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga im Fokus. Angesichts der stetig nach oben zeigenden Formkurve des Kaders, eines für einen Landesligisten immensen Etats sowie der visionären Leitung durch den Vorstand ist der dafür mindestens nötige zweite Platz bei aktuell nur vier Punkten Rückstand auf den derzeitigen Inhaber, die TG Heidingsfeld, durchaus realistisch.

Dass die SG über das nötige Spielerpotential verfügt, hat sich in der Hinrunde immer wieder gezeigt. Zuallererst ist da sicherlich Marcel Elgeti zu nennen, den die Schnödt-Sieben schon im Hinspiel nicht ausreichend in den Griff bekam. Dass nicht nur Auerbach mit diesem Problem zu kämpfen hatte, zeigt die Anzahl der Tore des Rückraumakteurs. Mit 113/51-Treffern erzielte er fast ein Drittel aller Tore der SG, führt damit souverän die interne Liste der Torschützen an und macht inzwischen sogar fast den vor der Saison abgewanderten Haupttorschützen Steve Müller vergessen. Ihm dicht auf den Fersen, zumindest was die Feldtore anbelangt, ist Rückraumkollege Florian Uhl. Bereits 60 Treffer gehen auf sein Konto, sodass er und Elgeti miteinander auf fast die gleiche Anzahl an Toren kommen, wie alle übrigen Regensburger Akteure zusammen.

Siebter Feldspieler

Trainer Kai-Uwe Pekrul (52) weiß um die Jugend, aber auch um die handballerischen Fähigkeiten seines Teams. So überrascht er den Gegner immer wieder mit taktischen Zügen, sei es der in den unteren Ligen eher ungewöhnliche siebte Feldspieler, oder aber extrem offensive Deckungsvarianten.

Auch wenn die SG in fremden Hallen mit einigen klaren Niederlagen den einen oder anderen Punkt hat liegen lassen, so lässt sie sich besonders in eigener Halle äußerst selten die Butter vom Brot nehmen.

In der laufenden Runde musste man sich am vergangenen Wochenende erstmals zu Hause geschlagen geben, als man dem Top-Favoriten TSV 2000 Rothenburg nur knapp mit 26:28 unterlag. Dagegen wurden andere Teams geradezu „aus der Halle gefegt“, wobei es die HG Ansbach mit 39:14 am härtesten traf.

„Um in Regensburg überhaupt etwas zu holen, muss bei uns alles klappen“, weiß Schnödt um die Außenseiterstellung seiner Jungs. „Wir stehen alle in der Pflicht, sei es mit einer starken Abwehr, einem schnellen und sicher abgeschlossenen Gegenstoßspiel oder einem Angriff mit möglichst wenig Fehlern. Zudem erhoffe ich mir, dass Valentin erneut eine gute Form abrufen kann.“

Andererseits wisse sich sein Team gerade gegen stärkere Gegner besser in Szene zu setzen als gegen vermeintlich schwächere. Zudem handelt es sich um ein Derby. Und die haben meist ihre eigenen Gesetze.

SV 08 Auerbach: Adam (?), Kroher, Reger (?), Tannenberger, Bauer (?), Hofmann M., Bürger, Hackenberg, Kolb, Edtbauer, Eckert, Herold, Hofmann A., Kraus

HARALD WEIDMANN