SV 08 verliert trotz verbesserter Defensive

Auerbacher haben erkennbar an ihrer Schwäche gearbeitet, doch HSG Fichtelgebirge setzt sich durch - vor 1 Stunde

AUERBACH - Trotz verbesserter Defensive und einer herausragenden Leistung von Matthias Edtbauer mussten sich die Handballer des SV 08 Auerbach bei der HSG Fichtelgebirge nach einer spannenden Landesliga-Partie knapp mit 26:25 (11:14) geschlagen geben. Dabei haderte Trainer Matthias Schnödt auch mit den Schiedsrichtern.

In den Schlussminuten packte die HSG (in Blau) gegen die Auerbacher (in Grün) beherzt zu. Der Schiedsrichter war allerdings recht milde. Foto: Susanne Hess



"Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich nicht mit absoluter Gewissheit sagen kann, wie die Regel in einem solchen Fall auszulegen ist, aber es sind am Ende oft solche Kleinigkeiten, die im Handball über Sieg, Niederlage oder Unentschieden entscheiden. Die Schiedsrichter haben natürlich einen gewissen Auslegungsspielraum und den haben sie in diesem Falle eben nicht zu unseren Gunsten genutzt" brachte Matthias Schnödt nach dem Spiel seine Enttäuschung über eine nach seiner Meinung unglückliche Entscheidung der Unparteiischen zum Ausdruck. "Ich will nicht sagen, dass Fichtelgebirge den Sieg nicht verdient hätte, ich denke aber, dass dies eines der Spiele war, in dem jede Mannschaft einen Punkt verdient hätte."

Damit bezog er sich auf den spannenden Verlauf der Partie, einer Partie, in der sein Team mit einer konsequenteren Chancenverwertung in der ersten Hälfte und ein wenig mehr Glück in den letzten Sekunden durchaus etwas Zählbares hätte erringen können. Die Blau-Weißen hatten sich die Vorgaben ihres Trainers offensichtlich zu Herzen genommen und gingen in der Defensive von Beginn an konsequenter zu Werke als noch zuletzt. Valentin Kroher, der wegen des kurzfristigen Ausfalls von Raul Adam während der gesamten Spielzeit zwischen den Pfosten stand, machte seine Sache ebenfalls nicht schlecht und so wogte das Spiel während der Anfangszeit ständig hin und her.

Edtbauer überzeugt

Als in der 12. Minute ein 7:7 von der Anzeigentafel leuchtete, hatte die Führung bereits je zweimal gewechselt. Nach der erneuten Gästeführung durch Jonathan Kraus nutzten die Gäste eine Zeitstrafe gegen Johannes Wippenbeck und bauten ihren Vorsprung innerhalb der nächsten drei Minuten durch zwei weitere Treffer sogar auf drei Tore aus (7:10).

Schon in dieser frühen Phase war es vor allem Matthias Edtbauer, der dem Auerbacher Spiel seinen Stempel aufdrückte. "Edi war heute der beste Spieler auf dem Platz" lobten sowohl Matthias Schnödt als auch Spartenleiter Paul Rupprecht den 26-Jährigen. Daneben überzeugten auch Florian Kolb und Jonathan Kraus über weite Strecken des Spiels, wobei Kolb vor allem offensiv und Kraus meist defensiv ihre Stärken zeigten. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass die Gastgeber wieder ins Spiel zurückfanden, einerseits weil man einige Probleme damit hatte, Stefan Flasche in den Griff zu bekommen, andererseits, weil mehrere Bälle aus aussichtsreicher Position vergeben wurden.

So stand es in der 24. Minute wieder Unentschieden (11:11), bevor Edtbauer eine Strafzeit gegen und einen vergebenen Strafwurf durch die Gastgeber zu drei Treffern am Stück nutzte und den Pausenstand von 14:11 aus Auerbacher Sicht herstellte. "Leider haben wir in dieser Phase mehrere Chancen liegen lassen und zu viele Fehler gemacht" bedauerte Schnödt, dass sein Team nicht frühzeitig für eine Vorentscheidung gesorgt hatte.

Fehlversuche geschickt genutzt

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es ein paar Minuten, bis sich die Gäste wieder richtig sortiert hatten. Die HSG nutzte geschickt die erneuten Fehlversuche der Oberpfälzer und glichen das Spiel bis zur 35. Minute aus (15:15). Die anschließende Viertelstunde glich den ersten zehn Minuten des Spiels, wobei die Gastgeber meist der knappen Führung der Auerbacher hinterher liefen.

Als Matthias Edtbauer weniger als zehn Minuten vor Spielende den SV 08 mit zwei Treffern in Führung warf (22:24), hegten die etwa 25 mitgereisten Fans berechtigte Hoffnungen auf Zählbares. Doch eine Zeitstrafe gegen Florian Kolb, dem man anmerkte, dass er 60 Minuten durchspielen musste und kurz darauf eine weitere gegen Moritz Hofmann wegen absichtlichen Fußspiels, ermöglichten den Gastgebern nicht nur den Ausgleich, sondern ließen sie drei Minuten vor dem Ende sogar selbst mit zwei Treffern in Führung gehen (26:24).

"Leider hatten wir in diesem Moment nicht mehr viel entgegenzusetzen" bedauerte Schnödt die einsetzende Erschöpfung seines Teams. "Wenn Volker Hackenberg dabei gewesen wäre, hätte "Flo" (Kolb) etwas Entlastung gehabt. "Joni" (Kraus) hat sich in der Abwehr aufgearbeitet und "Edi" hat von seinen Kollegen kaum Unterstützung erfahren, er musste die Offensive fast alleine tragen."

Dennoch hätte es fast noch zu einem Punkt gereicht, denn nachdem Thomas Bauer 45 Sekunden vor Schluss per Strafwurf den Anschlusstreffer zum 26:25 erzielt und die HSG ihre letzte Möglichkeit vergeben hatte, bekamen die Blau-Weißen noch einmal den Ball. "Das Foul an Moritz war meiner Meinung nach ein Fall für die Blaue Karte, also ein Foul in den letzten Sekunden, um eine klare Torchance des Gegners zu verhindern, das mit der Disqualifikation und einem Strafwurf zu bestrafen wäre", ärgerte sich Matthias Schnödt über die Entscheidung der Unparteiischen, es nur bei einer "normalen" Zeitstrafe für Thomas Birner zu belassen und damit das Spiel zu beenden.

Gleichzeitig suchte er jedoch die Verantwortung für die Niederlage nicht nur bei den Schiedsrichtern. "Der Einsatz war heute bei Vielen in Ordnung, leider haben wir uns am Ende durch zu viele Fehler nicht belohnt."

SV 08 Auerbach: Kroher (im Tor), Bauer (3/3), Tannenberger, Eckert (2), Bürger, Hofmann A., Kolb (6), Edtbauer (9/1), Herold (2), Schnödt, Kraus (3), Hofmann M., Pankraz.

