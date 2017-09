SV 08 vor wegweisendem Duell gegen schweren Gegner

Handball: Oberpfälzer müssen in Selb beim HSV Hochfranken antreten — Frühe Weichenstellung in Sachen Klassenerhalt — Viele Ausfälle in Auerbach

AUERBACH - Wenn die Handballer des SV 08 Auerbach auch in dieser Runde die Klasse halten wollen, müssen sie am Ende möglichst besser abschneiden als Rang Zehn. Damit steht am zweiten Spieltag ein wegweisendes Duell bei einem der Teams an, die mit der gleichen Zielsetzung in die Saison gestartet sind. Mit dem Aufsteiger HSV Hochfranken erwartet die Oberpfälzer am Samstag ein starker Gegner, der ungeschlagen durch die oberfränkische Bezirksoberliga (BOL) marschierte und mit 41:3 Punkten die Meisterschaft einfuhr. Anpfiff in der Realschulturnhalle in Selb ist um 18 Uhr.

Handball Landesliga

In der Saison 2008/2009 kam es für die Handballer des SV 08 Auerbach auf dem Weg zur Meisterschaft zuletzt zu zwei klar gewonnenen Aufeinandertreffen mit der TS 1887 Selb.

2012 haben die Handballabteilungen des TS 1887 Selb und des TV Rehau fusioniert und firmieren seither als HSV Hochfranken. Die Spieler gehören zwar weiter als Mitglieder zu ihren jeweiligen Stammvereinen, der gesamte Spielbetrieb wird jedoch vom HSV organisiert.

Man erhoffte sich vor allem eine Stärkung des Handballsports in der Region. Dennoch konnte nicht vermieden werden, dass man am Ende der Saison 2015/2016 den Weg in die BOL antreten musste. Nach einer ungeschlagenen Runde, in der man lediglich drei Unentschieden einsteckte, gelang der direkte Wiederaufstieg.

Mit fast der gleichen Mannschaft geht man die höhere Klasse an und hat sich mit zwei Neuzugängen aus der Region verstärkt. Daneben sollen Spieler der eigenen Jugend zum Einsatz kommen, so dass der Kader 21 Spieler umfasst.

Ähnlich wie in Auerbach erhofft man sich in Selb, möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Der HSV erlitt aber bereits am ersten Spieltag in der Landesliga eine deftigen Niederlage (35:23) bei der HSG Lauf/Heroldsberg. "Hochfranken hat am vergangenen Wochenende zwar mit zwölf Toren verloren, das Spiel aber lange ausgeglichen gestalten können – und das gegen einen guten Gegner", warnt Auerbachs Spielertrainer Matthias Schnödt.

Feuerwerk von Fehlern

Selb hatte bei der HSG zwischenzeitlich sogar geführt und musste erst mit dem Pausenpfiff die 15:14-Führung hinnehmen. Danach ließ ein Feuerwerk von Fehlern und Ballverlusten dem Team um Luca Veraja (71) die Felle davon schwimmen. Auffallend war, zudem, dass sich nur fünf HSV-Spieler in die Torschützenliste eintrugen, wobei Philipp Mocker mit elf/fünf und Jonas Dirr mit sechs Treffern den Löwenanteil übernahmen.

"Der HSV hat einen guten Rückraum und mit Vladimir Michanek (40) einen erfahrenen Torwart", charakterisiert Matthias Schnödt den Gegner. Michanek, der am vergangenen Wochenende nicht dabei sein konnte, wird voraussichtlich gegen Auerbach wieder antreten können. "Daneben werden sie als Aufsteiger im ersten Heimspiel mit sehr viel Euphorie auftreten, was es für uns nicht gerade leichter macht", so Schnödt. Um nicht mit einem Fehlstart in die Runde zu gehen, müsste sich sein Team im Vergleich zur Vorwoche "deutlich steigern, in der Abwehr und vor allem bezüglich der Chancenverwertung."

Da kommt es eher zur Unzeit, dass neben dem erneut wegen einer Knieverletzung fehlenden Maxim Pankraz auch noch Sebastian Bürger wegen einer Handgelenksverletzung ausfällt. Schnödt, der selbst noch an seiner schmerzhaften Fersenprellung laboriert, muss zudem befürchten, dass mit Jan Wislicenus ein weiterer Baustein des sowieso schon wackeligen Kadergerüstes wegen einer Muskelquetschung ausfällt.

Zum Glück steht wenigstens Karsten Herold wieder zur Verfügung. "Mit dem HSV Hochfranken erwartet uns ein unangenehmer Gegner, der ähnlich wie wir einen Fehlstart vermeiden möchte. Auch wenn wir nur mit einem Rumpfteam antreten sollten, wollen wir die Niederlage gegen Regensburg vergessen machen. Wir werden uns nicht verstecken, sondern mutig und selbstbewusst dort auftreten."

SV 08 Auerbach (vorläufig): Kroher, Friedl, Tannenberger, Herold, Schnödt (?), Brendl-Suchanek, Weisser, Ziegler, Eckert, Hofmann M., Wislicenus (?), Hofmann A., Schalanda

HARALD WEIDMANN