SV08 Auerbach geht gegen starkes Chamer Handballteam unter

Auerbacher Mannschaft verliert ihre Landesliga-Auswärtspartie im Bayerischen Wald 30:25 — Haarsträubende Fehler in der Abwehr - vor 1 Stunde

AUERBACH - Im ersten von drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen mussten sich die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach beim ASV 1863 Cham nach einer erneut vor allem defensiv schwachen Leistung mit 30:25 (13:10) geschlagen geben. Während der Chamer Sieg eine weitere Verdichtung des sehr engen Feldes zur Folge hat, bleibt Auerbach mit 22:16 Punkten auf Rang Drei, eine Heim-Niederlage der SG Regensburg im Sonntagsspiel gegen den MTV Ingolstadt vorausgesetzt.

Florian Kolb vom SV 08 Auerbach versuchte während der letzten zehn Minuten, die Niederlage zu verhindern. Abzuwenden war sie letztlich nicht mehr, aber er brachte sein Team noch auf 25:22 heran. © Foto: Sportfoto Zink



"Cham war heute einfach wacher und wollte den Sieg unbedingt, während wir es nicht geschafft haben, mit der gleichen Energie dagegen zu halten", war das enttäuschte Fazit von Matthias Schnödt nach der Niederlage beim Tabellen-Zehnten ASV 1863 Cham.

"Wir waren oft zu spät dran und haben uns im Vorwärtsgang zu viele Fehler geleistet." Wieder einmal erwies sich die Defensive der Bergstädter als Achillesferse. Viel zu einfach machten es die Blau-Weißen den Gastgebern, Tore zu erzielen, da es ihnen nicht gelang, die Kreise der gegnerischen Angreifer entscheidend zu stören.

Christoph Selmer, Tomas Soukup und Petr Tahovsky erwiesen sich als torgefährliche Werfer und ließen schnell vergessen, dass man im Rückraum ohne Lukas Pelikan und am Kreis ohne Lucas Klima antreten musste. So lag das Heimteam schnell mit 2:0 in Front, eine Führung, die während des gesamten Spiels nicht in Gefahr war.

Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe Auerbach zum 7:7 ausgleichen konnte. Dabei erwies sich Florian Kolb mit vier Treffern als einziger offensiver Lichtblick in der blau-weißen Angriffsreihe.

Danach gelang es den Gästen jedoch nicht mehr, Cham in Bedrängnis zu bringen. "Ich verstehe nicht wie es sein kann, dass wir, immer wenn wir kurz vor dem Ausgleich stehen, uns durch haarsträubende Fehler unserer Chancen selbst berauben und dem Gegner das Spiel überlassen", kommentierte Spartenleiter Paul Rupprecht die Fehler.

In der 23. Minute erzielte Matthias Edtbauer letztmals einen Anschlusstreffer (10:9), ehe Moritz Hofmann nach einem Foul die Roten Karte gezeigt bekam und vorzeitig auf die Tribüne geschickt wurde. Eine Disqualifikation ohne Bericht, die keine Sperre nach sich zieht. Cham nutzte die Gelegenheit und erhöhte zur Pause auf 13:10.

Cham auf der Siegerstraße

In den zehn Minuten nach Wiederanpfiff wurde das Spiel durch eine Auerbacher Schwächephase zur Unzeit endgültig entschieden. Cham bog mit einem 6:2 Zwischenspurt auf die Siegerstraße ein und ließ die Gäste nicht mehr zurück ins Spiel. Auerbach versuchte nun durch Umstellungen in der Defensive, den Spielfluss des Gegners zu stören und nahm je zwei Chamer Rückraumschützen in Manndeckung.

Das Team um Trainer Sylvio Scheurer reagierte geschickt und verlagerte sein Angriffsspiel mehr auf die Außenpositionen. Vor allem André Bornack auf der rechten Seite kam nun immer besser zur Geltung. Auerbach verkürzte zwar auf fünf Tore, zu mehr als Ergebniskosmetik reichte es jedoch an diesem Tag nicht mehr.

Während der letzten zehn Minuten steuerte Florian Kolb offensiv noch einmal ein paar Lichtblicke bei und warf die Bergstädter in der 52. Minute sogar auf 25:22 heran, konnte jedoch nicht verhindern, dass Cham mit drei Toren in weniger als 120 Sekunden wieder auf 28:22 erhöhte und das Spiel entschied.

"Es ist uns wieder einmal nicht gelungen, unsere Möglichkeiten abzurufen, unsere Abwehr war meist einen Schritt zu langsam und im Vorwärtsgang haben wir viel zu viele Fehler gemacht" brachte Matthias Schnödt die Leistung auf den Punkt.

"Reihe von unterdurchschnittlichen Leistungen"

"Das Spiel heute ist, wenn ich einmal die Partie gegen Rothenburg ausnehme, das vorläufig letzte einer langen Reihe von unterdurchschnittlichen Leistungen. Wir müssen unbedingt den Umschwung schaffen und wieder zu unserer Stärke zurückfinden. Vor allem aber müssen wir mehr Konstanz in unser Spiel bringen."

Am kommenden Samstag steht den Bergstädtern das nächste schwere Auswärtsspiel ins Haus. Dann nämlich geht es zur ebenfalls sehr heimstarken HSG Fichtelgebirge und "die haben ja auch noch eine Rechnung mit uns offen" richtete Schnödt den Blick schon jetzt warnend voraus.

SV 08 Auerbach: Kroher, Kolb (7), Bauer, Tannenberger (2), Hackenberg (4), Hofmann Mo. Bürger, Edtbauer (8/5), Eckert, Herold, Hofmann A., Kraus (2), Neuß, Pankraz (2);

Strafwürfe: 4/2 : 5/5 (Soukup 2/4 – Edtbauer 5/5)

HARALD WEIDMANN