Tag der offenen Gartentür ohne Gärten in der Region

"Tag der offenen Gartentür"zieht viele Besucher an — Dennoch sind keine Gärten in der Region dabei

TROCKAU/GUNZENDORF - Knapp 400 Gärten in ganz Bayern öffnen am kommenden Sonntag, 25. Juni, ihre Tore für Interessierte, denn die 17. Ausgabe des Tages der offenen Gartentür steht bevor. Organisiert wird der Tag von den sieben Bezirksverbänden der Gartenbauvereine in Bayern und den Kreisfachberatern im Landratsamt. Vergangenes Jahr waren allein schon in Gunzendorf sechs Schau-Gärten, heuer ist in der Region nichts los — die Organisation ist sehr aufwendig.

Beim „Tag der offenen Gartentür“schauten sich im vergangenen Jahr viele Besucher auch den Garten von Familie Schwendtner in Gunzendorf an. Foto: Foto: Kerstin Goetzke



Die Region Amberg-Sulzbach fehlt im Flyer der Aussteller in der Oberpfalz gänzlich und das, obwohl man letztes Jahr in Gunzendorf gleich mehrere Örtlichkeiten und mit Auerbach und Ohrenbach insgesamt acht Gärten hatte. Aber: "Dieses Jahr – Fehlanzeige. Es wollte keiner mitmachen", sagt Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege am Landratsamt Amberg-Sulzbach Arthur Wiesmet. "Wenn ich die Gartenfreunde frage, ob sie an einem Sonntag 3000 Leute in ihrem Garten haben wollen, sagen sie nein. Da braucht es eine lange Vorbereitungszeit und manchmal auch Überredungsgeschick", so der 59-Jährige.

Vier Jahre vorbereitet

Seit es die Veranstaltung gibt, ist Wiesmet Organisator. Und das vergangene Jahr war eindeutig der Höhepunkt. "Wir haben mit Gunzendorf vier Jahre darauf hingearbeitet. Ich hab über 25 Besuche in der Zeit gemacht. Es gab Sitzungen mit der Gemeinde, der Polizei und der Feuerwehr."

Denn es müssen ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden sein und der Verkehr umgeleitet werden. Außerdem wollten die Gärtner schon zwei Jahre vorher planen, um die Gärten in der kommenden Saison extra herzurichten. Aber der Aufwand lohne sich. Das Feedback sei immer positiv. "Es ist für die Gartenfreunde ein Stück Lebenserfahrung. Das ist für viele ein so schönes Ereignis wie die eigene Hochzeit, wenn so viel Besuch kommt. Da bilden sich viele Freundschaften", so der Kreisberater.

Dennoch: Keiner will mitmachen. Auch beim Obst- und Gartenbauverein Michelfeld nicht. "Wir haben nur drei bis vier schöne, große Gärten und die Besitzer wollen nicht, dass fremde Leute darin rumspazieren", so der Vorsitzende Christian Maier.

Und der zweite Verein in der Region, der Obst- und Gartenbauverein Gunzendorf, war vergangenes Jahr erst groß dabei. Das war auch das erste, soll aber nicht das letzte Mal gewesen sein. Die Resonanz war mit 3000 Besuchern sehr gut, das ganze Dorf war auf den Beinen. "Der Aufwand für unseren kleinen Verein mit 108 Mitgliedern ohne Erfahrung mit so einer Veranstaltung erforderte eine gute Vorplanung, die sich gelohnt hat. Unsere Mitglieder haben in großer Zahl Arbeitsdienste übernommen", erzählt die Vorsitzende Renate Steger.

Wiederholung ist denkbar

Das zweite Jahr hintereinander Ausrichterdorf sein, das wollte Gunzendorf nicht. "Eine Wiederholung ist denkbar, aber aktuell nicht geplant, da diese Veranstaltung jedes Jahr in einer anderen Ortschaft im Landkreis stattfinden sollte", sagt die 51-Jährige.

Ähnlich sieht das der Obst- und Gartenbauverein in Trockau. Die Gartenfreunde dort waren vergangenes Jahr mit ihrem Gemeinschaftsgarten dabei. 800 Quadratmeter voller Stauden und Rosen. 45 Mitglieder hat der Verein und alle hätten angepackt. Tag der offenen Gartentür bedeute vor allem "viel Arbeit und Vorbereitungen im Vorfeld. Es müssen alle Mitglieder zustimmen", sagt die zweite Vorsitzende Hannelore Schedler.

Aber nochmal mitzumachen sei durchaus möglich, nur eben nicht dieses Jahr. "Die Leute wollen ja was Neues und nicht jedes Jahr das Gleiche sehen. Und so schnell können wir den Garten nicht verändern. Deshalb machen wir heuer nicht mit", so die 68-Jährige.

Im Landkreis Bayreuth sind ohne die Trockauer nur zwei Gärten dabei. Einer in Goldkronach und einer in Gefrees. Und das waren spontane Notlösungen, wie Kreisberater Hubert Adam sagt. "Ich hatte einen Verein mit mehreren Gärten, aber da wurde der Vorsitzende auf einmal hängen gelassen. Ich konnte in letzter Minute noch zwei Gartenfreunde ansprechen." Anfang März war Anmeldeschluss, bis dahin müssen viele Formulare ausgefüllt sein. Schließlich werden Adressen und Bilder im Internet veröffentlicht.

Im Herbst spricht Adam auf Veranstaltungen Gärtner an und berät diese bei einer Zusage. Im Januar und Februar wird dann alles final abgesprochen. Wenn sich ein Verein bereiterklärt, hat der Kreisberater folglich weniger zu tun.

"Manche sind zögerlich, manche nicht. Aber am Ende bekomme ich positives Feedback. Es gab noch nie Probleme mit Vandalismus", erzählt der 65-Jährige. Das siebzehnte Mal Tag der offenen Gartentür ist für ihn das letzte Mal – er geht in den Ruhestand. Aber abgesehen von diesem Jahr mache er sich wenig Sorgen, denn die Teilnehmerzahlen seien konstant, so Hubert Adam.

