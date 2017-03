Tage der Jugendstätte Haidenaab sind gezählt

PEGNITZ/BAYREUTH - Interessante Zwischenberichte von großen Bauprojekten des Landkreises waren im Schulausschuss des Kreistags zu hören: Die Generalsanierung der Pegnitzer Realschule verläuft im Zeit- und Kostenplan und die Jugendstätte in Haidenaab soll jetzt doch komplett neu gebaut werden.

Die bisherige Jugendstätte Haidenaab soll nun doch komplett abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bisher war man davon ausgegangen, dass ein neuerer Anbau (Bild) mit Küche und Speisesaal erhalten werden könne. © Foto: Reinl



Auf 12,3 Millionen Euro wird aktuell die Generalsanierung der über 40 Jahre alten Realschule am Pegnitzer Kellerberg geschätzt. Der Bauabschnitt I mit dem Klassenzimmertrakt sei weitgehend fertiggestellt. Es seien nur noch einige Schreiner-Arbeiten zu erledigen, weil hier eine Firma Konkurs angemeldet habe und dafür Ersatz gesucht werden musste.

Beim zweiten Bauabschnitt mit den Fachräumen in der Mitte des Schulkomplexes, in dem derzeit das provisorische Lehrerzimmer untergebracht sei, stehen ebenfalls nurmehr Kleinigkeiten aus. Deshalb könne der Lehrkörper auch bald in den Bauabschnitt III umziehen.

Dieser Abschnitt, der auch das künftige Sekretariat umfasse, werde aktuell umgebaut, befinde sich im Zeitplan und werde deshalb bereits Ende August dieses Jahres fertig.

Schwierigkeiten habe es nur im Winter gegeben, als alle vier Stockwerke der Baustelle aufwändig geheizt werden mussten. Zudem seien beim Rückbau der schuleigenen Müllverbrennung asbesthaltige Materialien entdeckt worden, die teuer entsorgt werden mussten. Die zusätzlichen Kosten seien aber aufgefangen worden.

Richtig teuer werden die bei der Sanierung des Flachdachs als Abfall angefallenen alten Dämmstoffe, die im vergangenen Jahr bundesweit als Sondermüll deklariert und deshalb von keiner Deponie mehr angenommen wurden. Mittlerweile seien die Vorschriften zwar wieder gelockert worden, doch hätten sich in den Müllverwertungsanlagen derartige Halden angehäuft, dass infolgedessen aktuell ein "irrsinniger Preis" von 800 Euro je zu entsorgender Tonne verlangt werde, so Bauamtsleiter Stefan Brückner.

Für die Sanierung der alten Turnhalle laufe im Moment die Ausschreibung der Arbeiten, so dass auch diese fristgerecht bis Januar 2018 fertiggestellt werden könne.

Immer genug Klassenzimmer

Landrat Hermann Hübner lobte insbesondere Schulleiter Christoph Kasseckert für die hervorragende Zusammenarbeit. So konnte auf früher einmal angedachte Ausweichquartiere verzichtet werden, weil durch Umplanungen immer genug Klassenzimmer zur Verfügung standen. Hübner: "Mit solchen Leuten kann man Millionenprojekte umsetzen." Schwieriger gestaltet sich dagegen die geplante Modernisierung der Jugendstätte Haidenaab. Mehrfach wurden die Entwürfe vom Architekturbüro und von der Bauverwaltung im Landratsamt variiert, vor allem auch, um den vom Kreistag mit 2,5 Millionen Euro vorgegebenen Kostenrahmen einhalten zu können.

Heute schätze man sich glücklich, dass bei der Vorstellung des Vorhabens beim Bayerischen Jugendring in München der Vorschlag gemacht wurde, doch einen kompletten Neubau zu erwägen. Vorher sollte der neuere Gebäudetrakt mit der Küche und dem Speisesaal erhalten bleiben.

Laut Landrat Hübner sei auf diese Weise ein viel flexiblerer Grundriss möglich geworden, der nunmehr zu einem Plan für ein kompaktes, variabel nutzbares Gebäude geführt habe.

Nachdem der Förderantrag in München schon seit längerem auf den Weg gebracht worden sei, habe man nun beim BJR auch einen Antrag für einen kompletten Neubau eingereicht. Wenn alles planmäßig verlaufe, könne schon im Herbst mit dem Abriss der bisherigen Jugendstätte begonnen werden.

