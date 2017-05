Täter fuhren nach Einbruch im Tretboot über Schöngrundsee

Unbekannte entwendeten aus Kiosk jede Menge Speiseeis und Nascherei - Schaden beträgt über 2000 Euro - vor 15 Minuten

POTTENSTEIN - Dreister geht es kaum: Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag nicht nur einen Kiosk auf, sondern unternahmen auch noch eine Tretbootfahrt über den Schöngrundsee bei Pottenstein. Die Polizei ermittelt.

Die Täter kaperten auch noch ein Treetboot und fuhren damit in der Nacht über den Schöngrundsee. © Horst Linke



In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in den Kiosk am Schöngrundsee bei Pottenstein ein. Sie entwendeten eine größere Menge Speiseeis und Naschsachen. Weiterhin „kaperten“ sie ein Tretboot und unternahmen eine Fahrt auf dem Schöngrundsee.

Der Wert der Beute beträgt etwa 1500 Euro. Der Sachschaden summiert sich auf weitere 200 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Pegnitz, Telefon 09241/9906-0, entgegengenommen.

