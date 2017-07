Tatverdächtiger nach Vergewaltigung in Auerbach in Haft

Frau wendet sich erst an Eltern, dann an die Polizei - Beamte finden den Mann noch nachts - vor 1 Stunde

AUERBACH - Wegen des dringenden Verdachts, eine junge Frau am Donnerstagnachmittag, 27. Juli, in einer Wohnung im Auerbacher Stadtgebiet vergewaltigt zu haben, erging am Freitagmittag Haftbefehl gegen einen 31-jährigen Mann.

Der Tatverdächtige drängte sein Opfer in eine Wohnung und vergewaltigte die junge Frau. Diese wandte sich nach der Tat zuerst an ihre Eltern und schließlich an die Polizeiinspektion Auerbach. Sowohl der Festgenommene als auch das Opfer wohnen im nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach.

Nach der Mitteilung der Frau an die Polizei begannen die Kriminalpolizeiinspektion Amberg und die Polizeiinspektion Auerbach umgehend mit einer groß angelegten Fahndung nach dem Täter, zu dem es bereits erste Hinweise gab.

So gelang es, den 31-jährigen Mann noch in den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag im Stadtgebiet von Auerbach festzunehmen. Der Beschuldigte hielt sich gegen 04.30 Uhr in einem Fahrzeug auf und konnte von Beamten der Polizeiinspektion Auerbach widerstandlos festgenommen werden.

Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg durchgeführt wurden, erfolgte am Freitagmittag die Vorführung des Festgenommenen vor den Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Amberg.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung gegen den 31-Jährigen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

