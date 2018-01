Tausende erwartet: Lichterfest lässt Pottenstein erstrahlen

POTTENSTEIN - Es gilt als einer der großen Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Fränkischen Schweiz: Am Samstag werden Tausende zum Lichterfest in Pottenstein erwartet. Der neue verkaufsoffene Feiertag aber sorgt für geteilte Meinungen.

Die Lichterprozession in Pottenstein am Dreikönigstag ist ein Spektakel. © David Ebener/dpa



Veronika Bauernschmitt und ihr Mann Bernhard hatten den Stein mit ihrem Antrag ins Rollen gebracht. Veronika Bauernschmitt ist Inhaberin der Postfiliale und des Ladens für Geschenkartikel, Postkarten, Schmuck und Topfpflanzen an der Hauptstraße. Sie glaubt nicht, dass am Tag der Prozession mehr gekauft wird als sonst. "Aber die Leute sind froh, dass die Geschäfte offen haben und sie sich zum Zeitvertreib umschauen können", sagt sie.

Als Initiatorin begrüßt sie natürlich die neuen Öffnungszeiten für alle – das sei Werbung für Pottenstein. Vor dem Antrag galt die Verordnung aus dem Jahr 2003, wonach am Dreikönigstag nur Läden mit bestimmtem Sortiment zwischen 9.30 und 17.30 Uhr öffnen dürfen. Besonders abgestimmt auf die Besucher der Prozession hat sie ihr Angebot nicht. Passend zum Thema hat sie schon seit längerem DVDs und Postkarten zum Umzug durch Pottenstein im Angebot.

Gute Aussichten

Peter Wehrfritz von der gleichnamigen Metzgerei, die ihren Hauptsitz in Muggendorf hat, wird am Dreikönigstag seine Filiale ebenfalls öffnen, aber nur von 12 bis 16 Uhr. Er hat aufgerüstet, bei ihm werden an diesem Tag verstärkt warme Gerichte wie Leberkässemmeln oder Pfefferbraten verkauft. "Ich mache keinen Fleischverkauf, nur Wurst und warme Sachen. Es macht ja keiner seinen Wochenendeinkauf", sagt er. Speziell abgestimmt also auf den Besucheransturm. Von den vorgeschriebenen Öffnungszeiten ist er nicht überzeugt. Die meisten Leute seien erst ab 15 Uhr im Ort, da die Prozession erst um 17 Uhr beginnt. Dass die Geschäfte zwischen 16 und 19 Uhr aufmachen dürfen, hätte er besser gefunden.

Die Wetteraussichten könnten — zumindest für die Besucher — besser nicht sein: Milde Temperaturen, kein Regen. Im vergangenen Jahr war es deutlich kälter. Andreas Berner, Verantwortlicher der Hauptverwaltung der Stadt Pottenstein, bereitet die milde Vorhersage dagegen Sorgen. "Für unsere Leute ist es gefährlicher, weil der Untergrund aufgeweicht ist. Wir haben keine Parkmöglichkeit, weil die Autos versumpfen. Außerdem wird es glitschiger am Felsen. Wir hoffen wie jedes Jahr, dass nichts passiert", sagt er.

Die Stadt hat bereits gegen Mittwochmittag alle groben Vorbereitungen abgeschlossen. Laut Berner stehen nur noch ein paar Telefonate aus oder Verpflegungsbestellungen für die Feuerschürer. Das Beantragen von Verkehrsanordnungen und Versicherungen starte schon Anfang November. Auch die meisten der um die 1000 Holzstöße seien am Mittwochmittag größtenteils aufgeschlichtet. Berner geht davon aus, dass die letzten Feuerstellen am Freitagmorgen geschlichtet sind. Dann wird das Holz zugedeckt, um noch ein wenig zu trocknen.

Infos im Internet

Thomas Bernard leitet das Tourismusbüro. Seit Weihnachten vorbei ist, rufen zahlreiche Besucher an, um sich nach der Prozession zum Ende der Ewigen Anbetung zu erkundigen. Zwar sind es immer noch viele Telefonate, die er führen muss, doch wurden sie in den vergangenen Jahren weniger, weil sich immer mehr Leute im Internet informieren. "Wir geben jedem die Auskunft, dass er Zeit mitbringen muss, nicht auf den letzten Drücker kommen soll und es ausreichend Parkmöglichkeiten beim Sportgelände gibt", so Bernard. Auch er ist am Samstag im Einsatz: Nach der Prozession bietet er eine Kirchenführung durch St. Bartholomäus an.

Mit der angepassten Verordnung steht es nun auch jedem Händler von auswärts frei, nach Pottenstein zu kommen, um dort seine Waren zu verkaufen. Berner: "Ich gehe gefühlsmäßig schon davon aus, dass Leute von außen kommen werden. Für die Verwaltung ist es schwierig, das zu kontrollieren." Wer seine Produkte verkaufen will, der müsse das anmelden. Werde das nicht gemacht, könne die Verwaltung auch nicht viel unternehmen. Bei den Besuchermassen bekomme man ja auch nicht alles mit.

Veronika Bauernschmitt dagegen glaubt nicht, dass viele Geschäftsleute von auswärts kommen. Die kirchliche Prozession solle trotz allem im Vordergrund stehen. Dass Händler mit Süßigkeiten und Kleidern kommen, sei unangebracht. "Uns war es als Pottensteiner Ladenbesitzer wichtig, dass wir auch öffnen dürfen, wo wir doch das ganze Jahr hier sind und vorher an diesem Tag ausgeschlossen wurden."

