Tausendpfund: "Innere Sprache ist Mundart"

PEGNITZ - Walter Tausendpfund hat sich wieder aufgemacht zu besonderen Gedichten in Mundart — in seinem 14. Band. Sein neues Buch "hald so e weng" folgt der Spur Goethes, der gern aus dem Alltagsleben seine "Funken" schlug, um im Kleinen das Heitere und Schmerzliche der ganzen Welt zu entdecken.

In seinem neuen Buch beschreibt Walter Tausendpfund unter anderem Urlaub daheim: „die Zimmer ausgweißeld, in Gardn umgroom“. © Foto: Thomas Knauber



Tausendpfund, Mundartautor, Theaterschreiber, Historiker und Lehrer – er unterrichtete 33 Jahre am Gymnasium – entschuldigt sich aber. Denn in diesem Band sind nur zwei Gedichte so, wie man sie von einem fränkischen Mundartautor erwartet – voller Witz. Zum Beispiel gleich am Anfang, als er einen Urlaub zuhause beschreibt: "Schee is wiede gween: Zerschd die Zimmer ausgweißeld, in Gardn umgroom, in Obba ins Aldershaim brachd, sai Wohnung aafglösd und in Rest in Müll nai, es Maadle aaf England gschiggd und in Boum auf Schbanien... nached no in Hund zen Schderilisiern brachd . . .".

Die anderen Gedichte sind persönliche "Nachdenklichkeiten", wie er sagt. Er könnte sie auch in Hochdeutsch schreiben, "aber meine innere Sprache ist die Mundart, in ihr denke ich". In diesen Gedichten tauchen seine zwei Seiten auf: Die kindliche, freundliche, und die ergründende, ernste Seite.

Wer jemals mit dem Mit-Siebziger Tausendpfund über Geschichte oder Literatur sprach, weiß, welch ein scharf denkender, kluger Mensch hinter seinem zurückhaltenden Äußeren steckt, wie tief und präzise er alles erfasst. Diese zweite Seite entfaltet sich nun an zwei Themen: Am radikalen Wandel der Welt, quasi weg vom schlichten Bauernleben hin zum Silicon Valley (mit all seiner Vernichtung bisheriger Werte) — und am nahenden Ende seines Lebens.

Illustrator Andy Conrad reagiert bei der Bebilderung genau in Richtung "Silicon Valley" und "heutige Jugend", indem er schmucklos bleibt, blockig und grau. Er sagt sich wahrscheinlich: Ein Akzent hier und da reicht. Aber er verwendet auch das verloren gehende Alte: Urige Bleisatz-Schriften und eine alte Sonnenuhr, eine rostige Schere und ein rund treibendes Kettenkarussell.

Und er setzt ein Bild der Penzenreuther Kapelle auf den Umschlag, wo Walter Tausendpfund immer am liebsten sitzt und denkt. Wo ja ein Kraftort sein soll. Wo der Blick unendlich ist. Wo ihm bewusst wird: Ich pack' diese neue Welt nicht mehr. Und mir kommt angesichts meines baldigen Sterbens alles Getane wertlos vor.

Sein Philosophieren darüber schiebt das Fränkisch-Witzige oft zur Seite. Der Leser geht aber gern mit auf seinem Weg, weil er ja auch einmal stirbt, und vergleichen kann: Protestiere ich genauso gegen den Tod? Oder freu‘ ich mich drauf, weil ja danach etwas Neues kommt, etwas Unbekanntes?

So wird das Buch zu dem, was Tausendpfund damit bezweckt: Der Leser blättert sich von Gedicht zu Gedicht und beginnt nachzudenken. Und er stellt sich auch vor, wie der Autor irgendwo in einem Gasthaus laut daraus vorliest, wie seine tiefe, ruhige Stimme allem noch einen Kick gibt — wie dieser Band zu leben beginnt.

Mit Zeilen wie "Is ned am End werkli alles umesunsd? Rasn miir ned schnurschdraggs am ledsdn End noo an die Wend? Und bladsn, vegehe wäi e Wassedrobfn im Meer..." kommt dann das Nachdenken noch stärker. Oder: "Nimm ned vill mid. Dai Ziel is eds doo. Dees woor hald dann dai ganz aichener Weech." Und: "Alles is gsachd. Me mou doch aa emol aaufhern kenne, es Maal haldn."

ZWalter Tausendpfund: Hald so a weng. 120 Seiten, zehn Euro, erhältlich bei den Pegnitzer Buchhandlungen.

