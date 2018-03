Tausendpfund kann mit "Wischkästla" nichts anfangen

PEGNITZ - Neue Runde, neues Glück. Der Pegnitzer Mundartdichter Walter Tausendpfund hat sich Gedanken gemacht, welche Kriterien das Oberfränkische Wort des Jahres 2018 erfüllen sollte.

1944 geboren, wuchs Walter Tausendpfund in Allersberg auf, machte in Neumarkt/Opf. Abitur und studierte in Erlangen Deutsch. Danach unterrichtete er über 35 Jahre in Pegnitz. Seine mundartlichen Texte veröffentlicht er in Zeitschriften, im Rundfunk, auf CDs und in bisher über 30 Anthologien. Beispielsweise „Kirschgarten“ (2002). © Foto: privat



Von Anfang an, seit 2015, schickt Tausendpfund Vorschläge ein. Was er dieses Jahr einreicht, verrät er aber nicht. "Das ist ein Betriebsgeheimnis", sagt er und lacht. Es werde aber wohl auf einen Kurzausdruck wie "a weng weng" (2016) hinauslaufen. Vor zwei Jahren hatte er die Wendung "halt so a weng" vorgeschlagen. Wichtig sei für ihn, dass ein Wort gewählt wird, das auch im täglichen Sprachgebrauch verwendet wird. Deswegen konnte er mit dem "Wischkästla" – dem gekürten Wort von 2015 – nicht allzu viel anfangen. Eine oberfränkische Alternative für das Smartphone ist ihm aber auch noch nicht untergekommen. "Es sagt ja auch niemand Blechkistla, wenn er ein Auto meint", sagt Tausendpfund.

Generell finde er die Suche nach dem Oberfränkischen Wort des Jahres aber gut. So können sich die Menschen auf ihren Dialekt besinnen, meint er. (Welche Begriffe den Pegnitzern gefallen, lesen Sie in der obenstehenden Umfrage.) Ob so verhindert werden kann, dass Wörter vergessen werden, bezweifelt er aber. "Sprache ist immer im Fluss, die Welt ändert sich, da ist es nicht verwunderlich, dass manche Begriffe nicht mehr verwendet werden", erklärt er. Viele Wörter aus der Landwirtschaft oder aus handwerklichen Berufen seien am Aussterben, weil niemand mehr Verwendung für sie hat. Tragisch findet er das aber nicht, weil sich Sprache immer weiter entwickelt.

Diese Entwicklung schlägt sich auch — wenn auch in abgeschwächter Form — in seinen eigenen Büchern nieder. Insgesamt hat er in 40 Jahren 14 Gedichtbände verfasst. Und in 20 Ordnern und in seinem Computer schlummern noch ungezählte Gedichte in Mundart. Tausendpfund hat festgestellt, dass sich vor allem seine Schreibweise über die Jahre verändert hat. "Beispielsweise wenn ich zwischenzeitlich ein Wort mit einer anderen Aussprache gehört habe, passe ich es in der Schreibweise an." Kritik daran oder darüber, dass Menschen seine Gedichte nicht verstehen, hat er noch nie erfahren. Er gibt aber zu, dass die Sprache in seinen Werken eine "Mischform" ist. Kein Wunder bei Tausendpfunds Lebenslauf: Aufgewachsen ist er in Allersberg südlich von Nürnberg (siehe gelber Kasten) und studiert hat er in Erlangen. Im Jahr 1973 ist er nach Pegnitz gekommen. Die Kunst für den Mundart-Dichter ist, einen Mittelweg zu finden: Sowohl beim Dialekt als auch bei der Schreibweise. Denn nicht nur Pegnitzer sollen die Werke von Tausendpfund verstehen, sondern auch Zuhörer aus anderen fränkischen Regionen und der Oberpfalz. "Ich habe als Autor ja die Freiheit, die Varianten zu nutzen, wie ich möchte", sagt er.

Einen typischen Pegnitzer Dialekt gebe es übrigens nicht. Und wenn es mal einen gab, sei er längst ausgestorben. Denn eine große Handelsstraße zwischen Nürnberg und Bayreuth — die heutige B 2 – brachte verschiedene Händler und Arbeiter in die Stadt und diese ihren Dialekt und ihre Sprachen mit sich. Über die Jahre haben diese Spracharten und die der benachbarten Oberpfalz ihren Einfluss auf Pegnitz genommen. Eine Mischform ist entstanden, die nicht als eigener Dialekt bezeichnet wird. Das sei von Eberhard Wagner aus Bayreuth sogar wissenschaftlich belegt, so der Dichter.

Auch wenn er die Suche nach dem Oberfränkischen Wort des Jahres unterstützt, in der Jury möchte er nicht sitzen: "Wenn da jeder einen Favoriten hat, wird es schwierig, sich auf ein Wort zu einigen. Das überlasse ich den Jurymitgliedern", gibt er augenzwinkernd zu. Das Ergebnis wird beim Mundart-Theater-Tag am 16. September in Kleinlosnitz bekannt gegeben.

