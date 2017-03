TBC-Lage in Oberfranken und der Oberpfalz unbedenklich

Leichter Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Flüchtlingswelle — Ein Drittel der Weltbevölkerung mit Tuberkulose infiziert

PEGNITZ/AUERBACH - Die Zahl der TBC-Fälle ist auch in den Landkreisen Bayreuth und Amberg-Sulzbach gestiegen. So alarmierend wie bei den mittelfränkischen Nachbarn in Nürnberg ist die Situation gleichwohl nicht.

Bei Tuberkulose kann die Lunge betroffen sein, die Bakterieninfektion befällt aber auch andere Organe. Gefährlich ist sie fast immer. © Foto: Gregor Fischer/dpa



"Bei uns schaut es sehr gut aus", beruhigt Amtsarzt Ansgar Scherl vom Gesundheitsamt im Landratsamt Bayreuth. Die meisten Tuberkulose-Fälle würden aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bayreuth gemeldet. Hintergrund: Hier werden in einer darauf spezialisierten medizinischen Station grundsätzlich alle "Neuzugänge" der JVA untersucht, um keine gefängnis-interne Epidemie zu riskieren.

Tuberkulose ist eine vielgestaltige Infektionskrankheit, die sich grundsätzlich in allen menschlichen Organen festsetzen kann. Zwar ist bei ungefähr 80 Prozent der Erkrankten in erster Linie die Lunge betroffen, was man als pulmonale Tuberkulose bezeichnet, die Krankheit kann aber auch die Hirnhäute, das Rippenfell, die Knochen, die Harnwege, den Verdauungstrakt, die Haut oder die Geschlechtsorgane befallen.

Ansgar Scherl stellt klar, dass ein Befall nicht zwingend bedeutet, dass der oder die Betroffene krank oder gar ansteckend ist. Rund ein Drittel der Weltbevölkerung ist nach aktueller Statistik infiziert — zum Teil, ohne es zu wissen — aber nicht erkrankt.

"Bei den meisten gesunden Menschen hält das Immunsystem die TBC-Bakterien in Schach", weiß Dr. Roland Brey, Chef des Gesundheitsamts in Amberg, das für den Landkreis Amberg-Sulzbach zuständig ist. Brey betont, dass es in dem Oberpfälzer Landkreis "keine dramatische Steigerung der TBC-Fälle" gebe. Allerdings hätte die Flüchtlingswelle auch die Krankheit wieder verstärkt nach Deutschland gebracht, weil viele der geflüchteten Menschen aus Ländern kommen, in denen Tuberkulose noch nicht so gut wie in Deutschland eingedämmt ist. Brey räumt mit dem Irrglauben auf, dass TBC Vergangenheit ist: "Die Krankheit war nie ausgerottet, sie hat sich nur über die Jahre zurückentwickelt", sagt Brey und nennt Vergleichszahlen: 2013 zählte man im Landkreis Amberg-Sulzbach neun gemeldete Fälle, 2014 wareen es acht, 2015 sechs, 2016 wieder neun und in diesem Jahr bisher drei. Andererseits zählte man 2005 sogar 14 TBC-Fälle. "Schwankungen sind normal", erklärt Roland Brey.

Dr. Heinz Wagner vom Gesundheitsamt in Bamberg hat einen guten Überblick über die TBC-Situation in ganz Oberfranken. Auch in Bamberg habe man einen leichten Anstieg der TBC-Fälle im Zusammenhang mit Flüchtlingen beziehungsweise Asylbewerbern verzeichnet. Dies sei aber fast schon ein Automatismus, denn die Menschen würden bei der Erstaufnahme ausnahmslos medizinisch untersucht. Unter anderem auch bei jenen, die aus osteuropäischen Ländern kämen, sei der Prozentsatz TBC-Infizierter in der Tendenz höher.

Die medizinische Vorgehensweise ist dabei klar: TBC-Infizierte werden unverzüglich isoliert und behandelt, bis die Infektionsgefahr gebannt ist. Außerdem gilt es, rund ein halbes Jahr lang spezielle Medikamente einzunehmen.

HANS VON DRAMINSKI