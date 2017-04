TC SW Pegnitz ist Bayerns Nummer 1

PEGNITZ - Im gesamten Freistaat hat kein anderer Tennisclub so einen Mitgliederzuwachs erlebt wie der TC SW Pegnitz. Wie hat er das gemacht?

Sorgen zusammen mit weiteren Vereinsmitgliedern für ein Konzept, das aufgeht: Marketa Heil-Synkova, Rainer Deinzer, Tereza Synkova und Peter Heil (von links) auf der Anlage ihres TC SW Pegnitz.



Auch beim Bayerischen Tennis-Verband (BTV) wollten sie es genau wissen, also sollte Peter Heil einfach mal erzählen. Der BTV lud ihn im März zum 72. Bezirkstag des Tennisbezirks Oberfranken ein. Der Vorsitzende des TC Schwarz-Weiß hielt einen Vortrag über Mitgliedergewinnung.

Seine ungezählten Zuhörer waren Vertreter von Tennisclubs innerhalb des Regierungsbezirks. Viele der Vereine überlegen, wie sie diesen Sport mit dem kleinen gelben Ball, dem Netz und den Schlägern endlich wieder attraktiver machen können. Manche von ihnen kämpfen nicht um einen Boom, sondern sorgen sich um ihre Existenz. Aber in Pegnitz gibt es diesen TC SW, der innerhalb der Saison 2015/2016 seine Mitgliederzahlen um 43 Prozent erhöht hat. Etwa 130 Mitglieder haben die Pegnitzer seitdem. Bayernweit hat kein Tennisclub so einen Zuwachs erlebt. Existenzangst? Ach, was! Boom? Der TC SW ist schon mittendrin.

"Man braucht Verrückte, die einfach nur Tennis spielen wollen", presst Sportwartin Marketa Heil-Synkova das Konzept des Vereins in einen einzigen Satz. Eigentlich ist es 20 Seiten lang.

Die Probleme der Nummer eins

Heil-Synkova ist die Ehefrau des Vorsitzenden und gehört zum wohl wichtigsten Teil des Konzepts. Sie und ihre Kollegen sind, was die Pegnitzer im Gegensatz zu Tennisclubs, deren Mannschaften ebenfalls maximal auf Landesebene spielen, haben: eine hauptberufliche Trainerin und zwei nebenberufliche Trainer. "Sie und die monatliche Bezahlung sind unsere Standbeine", sagt Peter Heil. Wer möchte, dass sein Kind an einer Gruppenstunde unter professioneller Anleitung teilnimmt, bezahlt dafür monatlich 22 Euro. Zuzüglich dem jährlichen Mitgliedsbeitrag versteht sich.

Beim TC SW haben sie viele Eltern, die das wollen. "Rund ein Drittel unserer Mitglieder sind Kinder und Jugendliche", sagt Heil. Darauf ist der Vorsitzende stolz, er sieht die gute Arbeit bestätigt. Die große U18-Fraktion deutet aber auch darauf hin, dass selbst die bayerische Nummer eins in Sachen Mitgliedergewinnung nicht frei von Problemen ist. "Wir haben ganz viele über 50-Jährige", sagt Heil, selbst 54 Jahre alt, "was uns fehlt, ist der Mittelbau."

Außerdem stehen auf dem von der Stadt gepachteten Gelände einige kostspielige Arbeiten an. Das Vereinsheim wird gerade renoviert, an der Bayreuther Straße sieht es nach Baustelle aus. Beim TC SW sorgen sie sich aber viel mehr um das, was man nicht sieht: Unter den Tennisplätzen verlaufen mehrere Jahrzehnte alte Wasserrohre. "Das sind tickende Zeitbomben", sagt Heil, "wenn sie platzen, steht alles unter Wasser."

Im Herbst wollen die Tennisleute die Bomben entschärfen. 20 000 Euro werde der Austausch der Rohre kosten, rechnet Heil vor. Er geht davon aus, dass der Verein etwa 12 000 Euro selbst bezahlen muss, der Rest werde von Stadt, Landkreis und BTV zugeschossen. Vorstrecken müsse der Verein aber die gesamte Summe.

Hilfe für Schwächere

Vereinsheim und Wasserrohre sind lediglich Beispiele, wie der TC SW seine Einnahmen ausgibt. "Wenn am Ende des Jahres Geld übrig bleibt, tun wir immer etwas", sagt Heil — und desto mehr Mitglieder und Einnahmen es gibt, desto mehr kann der Verein tun. Die Pegnitzer wollen also weiterhin im Aufschwung bleiben. Davon dürfen auch ruhig die Vereine etwas haben, denen es nicht so gut geht. "Wir wollen ihnen helfen", sagt Marketa Heil-Synkova, "wenn ein Verein seinen Sportlern keinen Spielbetrieb bieten kann, können die Spieler gerne Mitglied bei uns werden. Wir nehmen es auch nicht übel, wenn sie später wieder zu ihrem Stammverein zurückkehren möchten."

Damit auch die Jugend weiterhin den Weg zum TC SW findet, ist Tochter Tereza Synkova für den Verein bei Facebook aktiv. Freilich hat die 17-Jährige auch die Urkunde, die ihr Verein für die beispiellose Mitgliedergewinnung vom BTV bekommen hat, hochgeladen. "Man muss die Jugend dort abholen, wo sie ist", sagt der 60-jährige Rainer Deinzer, stellvertretender Vorsitzender und nebenberuflicher Trainer des TC SW.

Was die Pegnitzer jetzt noch brauchen, ist jemand, der ihnen erklärt, wie sie an diesen begehrten Mittelbau kommen. Vielleicht kann ja der BTV zum 73. Bezirkstag jemanden zu diesem Thema einladen.