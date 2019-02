Tempolimit zwischen Neuhof und Pegnitz zeigt Wirkung

PEGNITZ - Auf der Staatsstraße zwischen Neuhof und Pegnitz, insbesondere auf der Weidmannshöhe, stellte die Polizeiinspektion Pegnitz seit Jahren eine Unfallhäufung fest, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher regte sie eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen dem Flugplatz und dem Ortseingang von Pegnitz an.

Auf dem Abschnitt zwischen Flugplatz und Kreuzung bei der Berufsschule sind 70 km/h erlaubt, doch manche Verkehrsteilnehmer sind hier deutlich schneller unterwegs. © Foto: Klaus Trenz



Ende April 2018 verfügte das Landratsamt Bayreuth dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer. Seither führte die Polizei in diesem Bereich häufig Geschwindigkeitskontrollen durch. So mussten bei zwölf Messungen insgesamt 61 Ordnungswidrigkeiten mit Punkten in Flensburg und 292 Verwarnungen erteilt werden. Der Spitzenreiter war in dem begrenzten Bereich mit 116 km/h unterwegs gewesen; 95,2 Prozent halten sich an vorgegebene Geschwindigkeit.Sieht man diese Erfolge der Geschwindigkeitsüberwachung für sich, könnte man meinen, das Tempolimit würde nicht viel fruchten.

Die Sichtweise der Pegnitzer Polizei ist jedoch eine ganz andere, denn von insgesamt 7361 gemessenen Kraftfahrzeugen mussten nur 353 beanstandet werden, was einer Beanstandungsquote von 4,8 Prozent entspricht. Dies bedeutet, dass sich 95,2 Prozent der Autofahrer an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit gehalten haben. Das erkennt die Polizei ausdrücklich als positiv an, denn bei verdeckten Geschwindigkeitsmessungen in der Vergangenheit waren in diesem Bereich bis gut 15 Prozent der Fahrzeugführer mit Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h unterwegs gewesen.

Dass sich dadurch eine Häufung von Verkehrsunfällen ergab, verwundert nicht. Die Unfallbilanz zeige für die vergangenen Jahre hierzu folgendes Bild: Im Jahr 2015 ereigneten sich 24 Verkehrsunfälle — davon vier mit schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten und drei mit einem Schwerverletzten und vier Leichtverletzten.

2016: 18 Verkehrsunfälle — davon einer mit schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten und vier mit vier Leichtverletzten.

2017: 21 Verkehrsunfälle — davon sieben mit schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten und einer mit zwei Toten sowie einem Schwerverletzten und ein weiterer mit einem Schwerverletzten.

2018: zwölf Verkehrsunfälle (nur Kleinunfälle), davon acht nach Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung, keine Verletzten.

2019: Bisher zwei Verkehrsunfälle (nur Kleinunfälle), keine Verletzten. Damit sei nach polizeilicher Überzeugung statistisch belegt, dass seit Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung kein Mensch mehr in diesem Straßenabschnitt verletzt wurde, während die Jahre davor regelmäßig Autofahrer körperlichen Schaden erlitten hatten. "Die Verkehrsunfallstatistik spricht eine klare Sprache", so die Polizei.

Auch die Unfälle mit schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten und die Gesamtunfallzahlen hätten sich seit Anordnung der Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich reduziert. Obwohl die Geschwindigkeitsmessungen der Polizei zeige, dass sich einige Kraftfahrzeugführer immer noch nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit halten.

Welche konkreten Autofahrer oder Beifahrer letztendlich im vergangenen Jahr davor bewahrt wurden, bei einem Verkehrsunfall in diesem Bereich schwer verletzt zu werden, wissen weder die Polizei noch die betroffenen Autofahrer. Doch die Verkehrsunfallstatistik spreche hier eine klare Sprache.

