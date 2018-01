Am 9. Januar 1993 wurde mit der ersten Prunksitzung in Pegnitz eine neue Ära eingeläutet. Betrat die Gesellschaft Stadtgarde Glückauf damals unter Regie von Präsidentin Lydia Nega, Werner Keller und Irmgard Bauer noch Neuland, so hat die fünfte närrische Jahreszeit seither in Pegnitz längst ihren festen Stellenwert. Leicht hatten es die Narren bei ihrer Premiere in der alten Realschul-Turnhalle nicht, sorgten doch Stromausfälle und äußerst beengte Platzverhältnisse für etliche Pannen. Kein Wunder, dass in mehreren Büttenreden immer wieder der Ruf nach einer Stadthalle laut wurde.