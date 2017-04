Teuren Firmenwagen in Bernheck gestohlen

Unbekannte entwendeten über Nacht den vor einem Anwesen geparkten Audi A6 - vor 1 Stunde

BERNHECK - In der Nacht zum Samstag entwendeten bislang unbekannte Diebe im Plecher Ortsteil Bernheck einen grauen Audi A6 mit den Kennzeichen „PF-MZ 98“. Von dem Wagen fehlt bislang jede Spur. Die Kripo Bayreuth bittet um Hinweise.

Der Fahrer hatte das Firmenfahrzeug am Freitagabend gegen 23 Uhr vor einem Anwesen in Bernheck abgestellt und musste am Samstagmorgen gegen 8 Uhr das Fehlen des hochpreisigen Audi feststellen. An der sechs Monate alten Limousine waren die amtlichen Kennzeichen „PF-MZ 98“ angebracht.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zu dem Fahrzeugdiebstahl aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat in der Nacht zum Samstag in Bernheck verdächtige Beobachtungen gemacht und/oder Geräusche gehört? Wer kann sonst Angaben zum Verbleib des entwendeten Audi A6 machen?

Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

