Teurer Reifenplatzer an DLRG-Fahrzeug auf der A70

Insgesamt waren vier Fahrzeuge am Unfall beteiligt - 60.000 Euro Schaden - vor 2 Stunden

WONSEES - Vier beteiligte Fahrzeuge und ein schrottreifer BMW, das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Sonntag auf der A70 in Höhe Wonsees. Schuld an den insgesamt 60.000 Euro Sachschaden war ein geplatzter Reifen.

Ein am Unfall beteiligter BMW hatte nur noch Schrottwert. © News5/Merzbach



Ein am Unfall beteiligter BMW hatte nur noch Schrottwert. Foto: News5/Merzbach



Am Sonntagnachmittag platzte ein Reifen am Anhänger eines DLRG-Fahrzeuges, das auf der A70 in Fahrtrichtung Bamberg auf der Höhe der Anschlussstelle Schirradorf unterwegs war. In der Folge flog der Spritzwasserschutz des Anhängers davon und traf direkt einen Ford, der kurz hinter dem DLRG-Fahrzeug unterwegs war. Die Ford-Fahrerin wurde darauf langsamer und wich darauf Richtung Standstreifen aus.

Hinter dem Ford war wiederum ein Opel unterwegs, der auf die linke Fahrspur ausweichen wollte. Doch da war zu diesem Zeitpunkt ein BMW unterwegs, den der Opel mit voller Wucht in die Mittelschutzplanke drückte.

Nach dem Crash war der BMW schrottreif, insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Immerhin wurde zum Glück niemand verletzt.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.