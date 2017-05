Therme Obernsees braucht neue Attraktionen

BAYREUTH - Millionen muss der Zweckverband in die knapp 20 Jahre alte Therme Obernsees stecken, um konkurrenzfähig zu bleiben. Gut möglich, dass der Landkreis dabei tiefer in die Tasche greifen muss als bisher, drängt doch die finanziell klamme Gemeinde Mistelgau auf eine Senkung ihres Anteils von einstmals 45 auf unter 30 Prozent.

Die Therme Obernsees ist in die Jahre gekommen und tut sich schwer, mit der Attraktivität modernerer Bäder mitzuhalten. Das soll sich durch umfangreiche Maßnahmen ändern. © Foto/Archiv: Ronald Wittek



Die Diskussion über die Neuregelung des Finanzierungsmodus war aufgekommen, nachdem der seit 2001 geltende 15-prozentige "Mistelgau-Rabatt" für einheimische Badegäste nach einem höchstrichterlichen Grundsatzurteil aufgekündigt worden ist. Auch wenn es hier im Jahr um lediglich 1500 Euro ging, forderte der Gemeinderat Hans Sturm im Gegenzug, den gemeindlichen Anteil an neuerlichen Baumaßnahmen weiter zu senken, weil die klamme Kommune über die Kreisumlage ohnehin noch einmal mitzahle. Landrat Hermann Hübner wollte dem Kreistag nicht vorgreifen, äußerte aber Verständnis für eine solche Diskussion. Auch Bürgermeister Karl Lappe sah seinen Ort mit einer Beteiligung von jährlich über 300 000 Euro überfordert.

Dass der Finanzbedarf für die Therme in den nächsten Jahren deutlich steigen wird, belegte eine Studie über die dringend nötige Teilsanierung und Erweiterung der Fremdenverkehrseinrichtung. Die grundsätzliche Ausrichtung als "Familien- und Genusstherme" soll dabei nach Aussage des Geschäftsführers Gernot Geyer zwar nicht angetastet werden, doch sind nicht unbeträchtliche Verbesserungen in Ausstattung und Organisation nötig, schließlich seien die Ansprüche der Gäste in 20 Jahren gestiegen.

Thomas Meier vom Projektbüro GMF aus Neuried erläuterte die Überlegungen. So sollen im neu angebauten Kinderbereich die Becken von 50 auf 70 Quadratmeter vergrößert und mit zwei verschiedenen Wassertiefen aufgewertet werden. Ein eigener Sanitär- und Wickelbereich sowie eine Rutsche für Kleinkinder sollen das Angebot abrunden. Die jetzige Kinderabteilung soll in eine Textilsauna mit Dampf und Infrarotlicht umfunktioniert werden.

Das jetzige Dampfbad dagegen könnten sich die Planer als neuen Wärmeraum und Softsauna vorstellen. Weil Außenbecken mit warmem Wasser allenthalben am stärksten frequentiert sind, sollen sie auch in Obernsees mit neuen Attraktionen angereichert werden.

Abgestuft sollen in einem erweiterten Ruheraum 50 zusätzliche Liegeplätze vorgehalten werden, weil Besucher heute länger im Bad bleiben als früher. Der Trakt mit den Umkleidekabinen soll zum jetzigen Beautybereich hin um 150 Halbspinde erweitert werden. Der Kneippbereich und die "blaue Grotte", die zwar schön gestaltet, aber wenig frequentiert seien, sollen in ein Dampfbad und in einen Warmruheraum umfunktioniert werden.

Großzügiger wollen die Architekten auch den seit 20 Jahren nahezu unveränderten Eingangsbereich gestalten, indem die jetzige Glasfassade nach außen verschoben wird. Dort soll nicht nur die Rezeption mehr Platz bekommen, vielmehr sind auch mehr Automaten vorgesehen. Der Waischenfelder Bürgermeister Edmund Pirkelmann regte zudem an, hier einen der quer über die ganze Fränkische Schweiz vorgesehenen "Brückenköpfe" der Tourismuszentrale anzugliedern, weil die Laufkundschaft von etwa 260 000 Besuchern im Jahr auch an Wochenenden und bis in die Nacht hinein beraten werden könnte.

Lounge mit W-Lan

Deutlich aufgewertet und räumlich ausgeweitet werden sollen die Sauna und die Gastronomie, die traditionell am meisten Umsatz bringen. Die Bewirtung soll künftig von einer deutlich aufgewerteten zentralen Küche aus auf der Terrasse und am Flachdach erfolgen. Auch eine Lounge mit einem W-Lan-Bereich kann man sich vorstellen. Gerade der Gastronomie soll künftig deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, sei doch dieses Angebot ein wichtiges Auswahl-Kriterium für Saunabesucher.

Der Zweckverbandsvorsitzende Hermann Hübner und die Verbandsräte zeigten sich angetan von den Vorstellungen, auch wenn heute in keiner Weise abzusehen sei, was und wann gebaut wird. Vielmehr diene die jetzige Studie vor allem als Grundlage für Zuschussanträge.

Schließlich gab Gernot Geyer noch einen Überblick über die Geschäftsentwicklung: 2016 sei mit knapp 270 000 Besuchern (263 500 im Vorjahr), einem Rekord mit 95 134 (92 340) Saunagästen und einem Gesamtumsatz von 3,1 (2,9) Millionen Euro ein gutes Jahr gewesen. Der Materialaufwand sei auf der anderen Seite aber um 150 000 auf 3,2 Millionen Euro gestiegen. Wegen der höheren Instandhaltungskosten werde ein geringfügig größeres Defizit um rund eine halbe Million Euro erwartet, was aber laut Landrat Hübner bei 270 000 Badegästen durchaus vertretbar sei.

Das Jahr 2017 habe bislang leicht rückläufige Zahlen gezeigt, zurückzuführen unter anderem auf die besseren Wintersportmöglichkeiten, aber möglicherweise auch auf das neu eröffnete Thermalbad "Siebenquell" in Weißenstadt. Geyer hofft aber, über das Jahr gesehen zumindest die Zahlen aus 2016 halten zu können.

