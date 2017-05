Therme Obernsees ist nun in die Jahre gekommen

Studie prognostiziert Kosten von fünf bis sieben Millionen Euro für die Modernisierung — Neuer Kleinkinderbereich im Bad - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Fünf bis sieben Millionen Euro muss der Zweckverband in die Hand nehmen, um die Therme Obernsees über das Jahr 2020 hinaus zukunftsorientiert aufzustellen. Dies ergab eine Entwicklungsstudie, die die Regierung von Oberfranken im Rahmen eines "Interessenbekundungsverfahrens" zwingend vorgeschrieben hatte, das zudem eine staatliche Förderung nur dann vorsieht, wenn sich kein privater Investor findet.

Damit die Therme Obernsees auch in Zukunft ungetrübtes Bade- und Saunavergnügen verspricht, wurde jetzt eine Entwicklungsstudie erstellt. Sie soll Grundlage aller weiteren Planungen sein. © Foto: Archiv/Ronald Wittek



Damit die Therme Obernsees auch in Zukunft ungetrübtes Bade- und Saunavergnügen verspricht, wurde jetzt eine Entwicklungsstudie erstellt. Sie soll Grundlage aller weiteren Planungen sein. Foto: Foto: Archiv/Ronald Wittek



Die jetzt vorgestellte Konzeptstudie, die den Entwicklungsbedarf der Therme darstellt, sagt nichts darüber aus, ob und wann diese Maßnahmen tatsächlich realisiert werden können. Hierzu bedarf es laut Landrat Hermann Hübner zum einen noch umfassender, detaillierter Planungen und Planungswettbewerben, zum anderen der Bildung von Bau- und Finanzierungsabschnitten sowie der Zustimmung des Kreistags und des Gemeinderats Mistelgau. "Wir stehen mit dieser Studie am Beginn der Modernisierung der Therme und läuten damit die Planungen für die nächsten Jahre ein", skizzierte Hübner.

Modernisierungs- und Teilsanierungsmaßnahmen würden allein schon deshalb notwendig, weil das Bad 20 Jahre alt wird. Auch wenn man sich in Nordbayern eine stabile Marktstellung als Familien- und Saunatherme erarbeitet habe, bestehe doch ein erheblicher Modernisierungsdruck. Obwohl die Einrichtungen ständig gewartet und instandgehalten würden, seien in vielen Bereichen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen sowie gestalterische Defizite unverkennbar. Außerdem würden auch in benachbarten Einrichtungen Millionenbeträge in die Erweiterung, Sanierung oder Neubauten investiert.

Auch für das Feriendorf befinden sich weitere Einrichtungen wie ein Bauernhausareal, ein Hotel und ein Gesundheitsressort in der Vorplanung. Der potenzielle Gast habe da eine hohe Erwartungshaltung, weshalb man nicht untätig bleiben dürfe, wolle man weiter am Markt mithalten, so Hübner. Generell würde die Gefahr zurückgehender Gästezahlen sehr schnell zu einem beschleunigten Anstieg des Betriebsdefizits führen. Das gelte es zu verhindern, schließlich gebe es in der Region Negativbeispiele genug, bei denen Defizite von zwei Millionen Euro und mehr im Jahr hingenommen würden.

Die jetzt erarbeitete Studie eröffne gute Voraussetzungen zur Weiterentwicklung der Therme, wenn man mit Augenmaß und zielgruppenorientiert investiere. Sollte sich in dem von der Regierung geforderten Verfahren kein ernsthafter Interessent melden, der bereit ist, die notwendigen Investitionen und den dauerhaften Betrieb auf eigenes Risiko zu übernehmen, will der Zweckverband die Maßnahmen selbst einleiten und hierfür die entsprechende staatliche Förderung beantragen.

Priorität habe ein neuer Kleinkinderbereich. In der Sauna stünden als Erstes die Sanierung des Innenbereichs und die Verlegung der Gastronomie an. Zweckverbandsvorsitzender Hübner erklärte unmissverständlich: "Es ist notwendig, Familien mit Kindern ein besseres, auf ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmtes Badeangebot zu präsentieren. Hierzu muss die Aufenthaltsqualität verbessert werden. In der Sauna bietet die Verlegung der Gastronomie die Chance zu erheblichen logistischen Verbesserungen. Zusammen mit der Sanierung des Altbereichs könnte hier auf zwei Ebenen eine kompakte Anlage mit vielen Synergieeffekten entstehen. Die Sauna ist unser Profitcenter Nummer l. In diesem Bereich sind wir seit jeher Spitze und haben uns über Oberfranken hinaus einen Namen gemacht. Mit diesem Pfund sollten wir weiterhin wuchern." Naturbezug, Vielfalt und Genuss sowie eine quantitativ hoch stehende Dienstleistung seien hier weiterhin das oberste Ziel.

Über 260 000 Gäste im Jahr

Als Hauptproblem bezeichnete der Landrat die Finanzierung über die nächsten Jahre hinweg. Bei angemessener Förderung um die 60 Prozent wie in der Vergangenheit sei es aber möglich, die vordringlichsten Maßnahmen zu schultern "Gelingt es, die Besucherzahlen bei mehr als 260 000 im Jahr zu halten, wird die Restfinanzierung darstellbar sein. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass durch das Feriendorf ein neues Gästepotenzial erschlossen wird. Wir müssen allerdings auch etwas tun, damit die Kapazität in den Starklastzeiten, etwa in den Ferien oder an Wochenenden, für alle Gäste ausreicht. Auf mehr Ruheflächen und mehr Umkleidespinde kann deshalb mittelfristig ebenso wenig verzichtet werden wie auf eine optimierte Eingangssituation."

RICHARD REINL