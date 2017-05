Thomas Wiesenmüller holt die Bratwurstgipfel-Krone

PEGNITZ - Das Wetter konnte nicht besser sein: Am Sonntag stieg der siebte Fränkische Bratwurstgipfel in Pegnitz. Die Nordbayerischen Nachrichten waren live vor Ort und brachten das Bratwurst-Feeling per Liveticker direkt nach Hause.

Bilderstrecke zum Thema Wer holt den Pokal? Die Entscheidung beim Bratwurstgipfel Schwere Entscheidung beim Pegnitzer Bratwurstgipfel: Eine Fach-Jury, unter anderem mit der TV-Köchin Felicitas Then sowie den Köchen Christian Mittermeier aus Rothenburg und Conny Bösl aus Nürnberg, bewerteten die kulinarischen Genüsse.



Bilderstrecke zum Thema Bratwurstgipfel in Pegnitz: Tausende feiern bei Super-Wetter Beim Bratwurtstgipfel in Pegnitz präsentierten am Sonntag 16 Metzger aus ganz Franken ihre Spezialitäten. Viele Tausend Menschen kamen trotz Hitze in den Wiesweiherpark und langten kräftig zu.



Alles Wichtige im Überblick:

+++ Zum Bratwurstkönig wurde Thomas Wiesenmüller von der Metzgerei Wiesenmüller aus Bayreuth gekürt.

+++ Um die 20.000 Besucher waren in diesem Jahr beim Bratwurstgipfel in Pegnitz dabei.

+++ Um die 32.000 Paar Bratwürste gingen über die Theken.

+++ Eröffnet wurde "das kulinarische Bratwurst-Highlight des Jahres für ganz Franken" um 11 Uhr am Sonntag. 16 Metzgerinnen und Metzger präsentierten an diesem Tag über 30 unterschiedliche Bratwurstkreationen.

+++ Um 12 Uhr wurde die beste "Klassik-Bratwurst" von einer Jury mit anschließender Siegerehrung ermittelt. Sieger in dieser Kategorie wurde der spätere Bratwurstkönig Thomas Wiesenmüller. Um 15.30 Uhr kamen dann die "Kreativ-Bratwürste" auf den Prüfstand. Hier siegte die Metzgerei Kachler-Hoferer aus Sugenheim.

+++ Die Krönung des "Fränkischen Bratwurstkönigs" erfolgte um 17 Uhr.

Live-Ticker: Luisa Degenhardt