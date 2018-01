Thomas Wilke feiert seinen Einstand beim SV 08

AUERBACH - Der SV 08 hat deutlich und in der Höhe verdient gegen den Aufsteiger HSV Hochfranken mit 24:15 (11:11) gewonnen. Mit nun 11:17 Punkten bleibt Auerbach weiterhin auf Platz 10.

Maxim Pankratz präsentierte sich vor allem in der zweiten Halbzeit als bester Werfer des SV 08 Auerbach und unterstrich damit seine Wichtigkeit für das Team. © Foto: Susanne Hess



"Wie könnte ich nicht zufrieden sein. Die Jungs haben heute fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, die Abwehr war deutlich aggressiver als noch zuletzt und wir haben im Vergleich zum Hinspiel fast alle unsere Zweikämpfe gewonnen", so Spielertrainer Matthias Schnödt nach dem Spiel.

Dennoch verliefen die ersten 30 Minuten nicht ganz so, wie man es gegen den Aufsteiger erwartet hatte. Die Gastgeber stellten sich immer wieder selbst ein Bein und gaben den Ball teils leichtfertig aufgrund von technischen Fehlern, aber auch wegen überhasteter Abschlüsse an den Gegner. Glücklicherweise warteten auch die Spieler um Trainer Luka Veraja mit einer hohen Fehlerquote auf, sodass sie kein Kapital aus der Nervosität der Bergstädter schlagen konnten. So verlief die erste Halbzeit zwar gefällig, aber zäh. Nach 15 Minuten waren auf beiden Seiten gerade einmal fünf Tore gefallen. So wechselte die Führung mehrmals, da Auerbach Chancen ausließ, auf zwei Tore davonzuziehen. Selbst als der Vorsprung in der 29. Minute auf 11:9 angewachsen war, ließ man bis zur Pause wieder zwei Treffer zu und ging beim Stand von 11:11 in die Kabine.

Der Auerbacher Neuzugang Thomas Wilke vom HC Erlangen, der erst am Abend vorher seine Spielberechtigung vom BHV erhalten hatte, stand erstmals für sein neues Team auf dem Platz. Von Anfang an wollte der 18-Jährige zeigen, was in ihm steckt, weshalb er sich mehrmals zu viel vornahm und überhastet agierte. "Ich bin überhaupt nicht zufrieden", ärgerte er sich nach dem Spiel. "Das ist ganz normal", meinte Schnödt.

Ein weiterer Akteur, der ebenfalls sehr kurzfristig die Freigabe für das Spiel bekommen hatte, war Maxim Pankraz. In seiner unnachahmlichen Art avancierte er vor allem in der zweiten Halbzeit zum besten Werfer des SV 08 und zeigte wieder einmal, wie wichtig er inzwischen für die Bergstädter geworden ist. Erwähnenswert ist auch die Leistungssteigerung von Karsten Herold. Diesmal teilte er sich die Aufgabe am Kreis mit Moritz Hofmann und Jonas Brendel-Suchanek, die beide ihre Beweglichkeit unter Beweis stellten, leider jedoch das eine oder andere Mal am guten Vladimir Michanek im Tor des HSV scheiterten. Die deutlichste Verbesserung konnte man in der Defensivabteilung feststellen. Florian Wehner nahm auf vorgezogener Position seinen Gegenspieler Philipp Mocker, den torgefährlichsten Spieler der Gäste, über weite Strecken aus der Partie. Da mit Jonas Dirr auch ihr zweiter Werfer nicht dabei war und Ludwig Tobias in der 29. Minute nach einem unglücklichen Foul an Maxim Pankraz zum Duschen geschickt wurde, konnten die Oberfranken ihr üblicherweise sicheres Rückraumspiel nicht aufziehen.

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. Angefangen und beendet mit einem Tor von Pankraz legten die Gastgeber einen Zwischenspurt mit sieben unbeantworteten Toren ein. Hochfranken leistete sich einen Fehler nach dem anderen. Es dauerte bis zur 48. Minute, bis den Oberfranken per Strafwurf wieder ein Tor gelang, nur um danach erneut vier Treffer in Folge hinnehmen zu müssen (22:12). Dass das Spiel am Ende mit acht Toren zugunsten der Hausherren ausging, freute Trainer und Team besonders. "Nach der Sieben-Tore-Niederlage im Hinspiel haben wir heute auch den direkten Vergleich zu unseren Gunsten entschieden und damit einen echten ,Vier-Punkte-Sieg‘ errungen", so Schnödt.

ZWer die Oberpfälzer am kommenden Sonntag nach Ingolstadt begleiten möchte, der sollte um spätestens 12 Uhr am Place de Laneuveville zur Abfahrt des Busses erscheinen.

