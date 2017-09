Thorsten Herzing startet als Rektor der Sammetschule

PEGNITZ - Nicht nur für die ABC-Schützen beginnt am Dienstag ein neuer Lebensabschnitt. Auch Thorsten Herzing bereitet sich auf eine neue Aufgabe vor: Er hat zum Schuljahr 2017/2018 die Leitung der Christian-Sammet-Mittelschule übernommen und damit die Nachfolge von Bernd Zimmermann angetreten. Schon Tage vor dem 12. September ist Herzing mit Vorbereitungen beschäftigt, zu tun gibt es genug.

Thorsten Herzing ist der neue Rektor der Christian-Sammet-Mittelschule. Er ist der Nachfolger von Bernd Zimmermann, der ihm angeboten hat, ihn bei Fragen jederzeit anzurufen. © Luisa Degenhardt



Am Freitagmorgen ist die Schule noch ziemlich verwaist. Ein paar Handwerker laufen durchs Gebäude, eine Mutter steht mit ihrem Sohn vor dem Sekretariat, die Fische im Aquarium im Erdgeschoss ziehen unbeeindruckt ihre Kreise. Am Büro des neuen Schulleiters Thorsten Herzing wird noch auf seinen Vorgänger Bernd Zimmermann als Rektor verwiesen. Auch laut dem Wegweiser in der Aula ist Zimmermann noch Schulleiter. "Das werde ich dem Hausmeister noch sagen", so Herzing und lächelt. Andere Aufgaben seien aber gerade drängender.

Knifflige Aufgabe

Ferien hatte er trotz der neuen Aufgabe. Die erste Woche nach Schulschluss war er allerdings an seinem Arbeitsplatz und hat das alte Schuljahr zu Ende gebracht. Seit vergangener Woche ist er wieder im Dienst. In dieser Zeit wurden Stundenpläne vorbereitet, Klassen eingeteilt, Aufnahmeprüfungen durchgeführt. Am Freitag wurden die Weichen für die Lehrerkonferenz am Montag vor dem Schulbeginn gestellt. Dort sprechen die Lehrkräfte über die ersten Schulwochen, die Stundenpläne, Organisatorisches und Rechtliches.

Knifflig sei die Bildung der Schülergruppen gewesen. Ab der siebten Klasse haben die Jugendlichen die arbeits-praktischen Fächer Wirtschaft, Technik und Soziales. Diese Fächer sind klassenübergreifend angelegt, weshalb die Stundenpläne so gestaltet werden müssen, dass Schüler mit denselben Fächern gleichzeitig zusammen sind. Mit bayernweiten Problemen wie dem Lehrermangel hat laut Herzing auch die Mittelschule zu kämpfen.

"Natürlich bin ich nervös"

Dass er der neue Schulleiter ist, hat der 42-Jährige erst definitiv am Mittwoch von der Regierung erfahren. Vorher sei er schon darauf angesprochen worden, weshalb er sich auf die neue Aufgabe auch entsprechend vorbereiten konnte. Dass die Entscheidung ihm erst so kurz vor Schulbeginn mitgeteilt wurde, liegt daran, dass er vorher nur ein Jahr lang Konrektor war. "Deshalb hat sich der offizielle Weg hingezogen", sagt er. Denn es habe Sondergenehmigungen gebraucht. Der Gunzendorfer ist seit 2003 an der Mittelschule. In den vergangenen Jahren war er Klassenleiter der neunten und zehnten.

Er wird auch weiterhin Unterricht geben: Englisch in der zehnten Klasse, "dass ich da am Ball bleibe". Seine Gefühle in Bezug auf die neue Aufgabe umschreibt er mit den Worten "freudige Erwartung". "Natürlich bin ich nervös", sagt er. Er organisiere gerne, zum Beispiel Ausflüge zur Partnerschule nach Slany, die Bandklasse oder andere Veranstaltungen. Herzing hält den Beruf des Lehrers für "unheimlich spannend und aufregend". Jeden Tag erlebe man Neues, auch wenn die Inhalte gleich blieben. "Man kann Einfluss auf die jüngere Generation nehmen." Besonders im Religionsunterricht, sein Hauptfach im Studium.

Sollte der zweifache Vater doch einmal Fragen haben, hat sein Vorgänger Bernd Zimmermann ihm angeboten, sich jederzeit bei ihm zu melden und einen Rat einzuholen. Dieses Angebot hat Herzing auch schon in Anspruch genommen. Zimmermann hatte die Schule sechs Jahre geleitet. Eine Herausforderung werde das neue Schulverwaltungsprogramm. Das gebe es schon seit dem vergangenen Schuljahr, ab diesem sei es verpflichtend für alle Mittelschulen. Die Software beinhaltet die Schüler- und Lehrerverwaltung sowie den Unterrichtsplan. "Alles was man mit Schulamt und Ministerien abgleichen muss."

Neue Konrektorin ist übrigens Irene Meyer, die vorher schon als Klassenleiterin tätig war.

