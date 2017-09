Tief in die Ortsgeschichte von Haag eingetaucht

93-jährige Elfriede Krapf wurde in Haag geboren und schrieb ein reich bebildertes Buch - vor 18 Minuten

AUERBACH - "Wenn einer wissen will, wer er ist, muss er dort suchen, wo seine Wurzeln liegen." Elfriede Krapf, 93 Jahre alt, hat sich mit ihren Wurzeln ausgiebig beschäftigt und ist in die Geschichte ihres Geburtsortes Haag eingetaucht. Entstanden ist daraus ein reich bebildertes Buch, das Einblicke gibt in das bäuerliche Leben der ehemaligen Siedlung im Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Elfriede Krapf (2. v. re.) hat ein Buch über die Geschichte der Siedlung Haag geschrieben und an Bürgermeister Joachim Neuß (re.) übergeben. © Stadt Auerbach



Ihr Werk widmet die ehemalige Lehrerin den Nachkommen der einstigen Bewohner Haags. Das Dorf hat viele Familien beherbergt, war geprägt von ländlicher Idylle, aber auch vom schweren Leben in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Elfriede Krapf erzählt Familiengeschichten der Freiherren von Blumenthal auf Grünberg und Gänlas, der Grafsteinschen Famille und beschreibt prägende Persönlichkeiten wie Lehrer, Pfarrer oder Heimatdichter.

Aber auch der Friedhof, der heute noch existiert oder gesellschaftliche Treffpunkte wie Kirche oder Post werden geschildert. Handwerksbeschreibungen, Festtage oder markante Stunden des dörflichen Lebens runden das Bild ab. Elfriede Krapf hat kürzlich Exemplare ihres Buches an die Stadt Auerbach übergeben. Bürgermeister Joachim Neuß würdigte diesen Streifzug durch die Geschichte und dankte der Autorin für ihr historisches Werk.

Das Buch kann zum Preis von 25 Euro in der Stadtverwaltung erworben werden. Der Erlös dient weiteren Veröffentlichungen von Elfriede Krapf zur Heimatgeschichte von Haag, die die Neumarkterin in der Rohfassung fertig hat. Ansprechpartner ist Horst Müller, Touristinfo im Rathaus, Unterer Markt 9, Auerbach, Telefon (09643) 20 17.

nn