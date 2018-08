Tierquäler? Schwer verletzter Kater stirbt in Oberfranken

Ob ein Tier oder Mensch Schuld an den Verletzungen hatte, ist noch unklar - vor 1 Stunde

BINDLACH - Einen unschönen Fund machte eine Bindlacher Familie auf dem eigenen Grundstück. Dort hielt sich am Sonntag ein schwer verletzter Kater auf, der umgehend in eine Tierklinik transportiert wurde. Doch die Blessuren am Rücken waren zu schwer, sodass das Tier eingeschläfert wurde. Die Polizei tappt im Dunkeln.

Nach bisherigen Informationen wurde der schwarz-weiße Kater am frühen Freitagabend verletzt. Ob die Verletzungen von einem anderen Tier oder einem Menschen hinzugefügt worden sind, ließ sich nicht eindeutig feststellen, so die Polizei.

Die Ermittler suchen daher Zeugen, die zu dem Vorfall am Freitag am nordöstlichen Ortsrand von Bindlach, Bereich Wiedemannweg, nähere Angaben machen können. Hinweise nimmt die Inspektion Bayreuth-Land unter der 0921/506-2030.

