Titel des Bratwurstkönigs kehrt nach Oberfranken zurück

16 Metzger aus den fränkischen Regierungsbezirken haben sich einmal mehr einen genussreichen Wettkampf beim Bratwurstgipfel geliefert - vor 15 Minuten

PEGNITZ - Am Ende eines heißen Tages auf dem Fränkischen Großgipfel in Pegnitz sind nicht nur mehr als 32 000 Paar Bratwürste gegessen worden, sondern steht auch eine neue Hoheit über drei Regierungsbezirke fest. Und geklärt ist auch: Wein geht zur Bratwurst genauso wie Bier.

In der zweiten Runde kürte die Jury den Sieger in der Kategorie „Kreativ–Bratwurst“. Das Rennen machte hier die Metzgerei Kachler-Hoferer aus Sugenheim. © Michael Müller



Der Sieger-Titel des Fränkischen Bratwurstgipfels, den die Nürnberger und die Nordbayerischen Nachrichten einmal mehr präsentiert haben, kommt zurück nach Oberfranken. Im kulinarischen Wettstreit der Spitzenklasse mit Kultcharakter weit über Pegnitz und Oberfranken hinaus hat die Metzgerei Wiesenmüller die besten Würste abgeliefert.

16 Metzger und Metzgerinnen aus Ober-, Mittel- und Unterfranken wollen den Titel des Bratwurstkönig oder der Bratwurstkönigin unbedingt heimholen. Im vergangenen Jahr haben locker 20 000 Besucher dem Spe(c)ktakel mit Verkostung beigewohnt und dem Genuss der ausgefallenen Kreationen gefrönt – in diesem Jahr, so sagen mehrere Vertreter vor Ort wie der oberfränkische Handwerkskammer-Präsident (HWK) Thomas Zimmer, ist dieser Besucherrekord sogar ein Stück weit übertroffen worden. Genaue Zahlen werden erst etwas später vermittelt und öffentlich gemacht.

Nach dem Sieg der ersten Frau 2016 mit Simone Schönleben von der Metzgerei Wurstkessel-Rösch aus der Kohlenmühle in Neustadt an der Aisch, nach vorherigen fünf Herrenrunden, reiste für diese Auflage gleich eine ganze Fleischerinnen-Gruppe aus Münchsteinach im Landkreis Neustadt/Aisch an. Sie gingen mit einer "Tussi-Bratwurst" ins Rennen um verliebte Gaumen und die begehrte Trophäe – doch fuhren ohne eine Platzierung auf den vorderen Rängen wieder nach Hause.

Bilderstrecke zum Thema Bratwurstgipfel Pegnitz: Thomas Wiesenmüller holt die Krone Schwere Entscheidung beim Pegnitzer Bratwurstgipfel: Eine Fach-Jury, unter anderem mit der TV-Köchin Felicitas Then sowie den Köchen Christian Mittermeier aus Rothenburg und Conny Bösl aus Nürnberg, bewerteten die kulinarischen Genüsse.



Die "Tussi-Bratwurst" soll mit Roter Bete und Schafskäse und der leichten Rötung im Wurstkörper nicht nur lukullisch, sondern auch optisch ein Hingucker sein. Doch die Konkurrenz um die kreativste Bratwurst war hart: Alternativen hießen zum Beispiel "Kümmel-Lümmel" oder ein "Traum aus tausendundeiner Nacht" mit Datteln und Speck von der Metgerei Freund aus Sommerkahl in Unterfranken.

Egal, wer bei der Profi-Jury vorne gelegen hat, geschmeckt hat es allen Besuchern. Jedes Jurymitglied – die Jury variierte bei beiden Durchgängen – jedenfalls hat seine eigene Art und Weise, die Geschmacksnerven bei der Verkostung von 16 verschiedenen Würsten nicht zu verlieren. Der Pegnitzer Dekan Dr. Gerhard Schoenauer ist in diesem Job bereits geübt: "Ich halte es mit Luther: Bier und Brot zum Neutralisieren." Bundestagsabgeordnete Anette Kramme ist dagegen ein Frischling: "Ich hab das einfach mal ausprobiert und geschaut, wie die Zutaten wirken." Food-Truckerin Felicitas Then (siehe links) hat vorsichtshalber am Vorabend nur einen Salat und zum Frühstück nichts gegessen, damit alle Würste Platz im Magen haben. Dennoch ist sie eines der Jurymitglieder, die nur häppchenweise verkosten. Pegnitz‘ Bürgermeister Uwe Raab ist als Hausherr indes schon geübt: "Man braucht eine Halbe Bier, damit dann auch die 14, 15 und 16. Wurst runtergeht. Sonst esse ich einfach der Reihe nach." Überhaupt: Teamwork erleichtert den meisten Jurymitglieder die Entscheidung.

Bilderstrecke zum Thema Bratwurstgipfel in Pegnitz: Tausende feiern bei Super-Wetter Beim Bratwurtstgipfel in Pegnitz präsentierten am Sonntag 16 Metzger aus ganz Franken ihre Spezialitäten. Viele Tausend Menschen kamen trotz Hitze in den Wiesweiherpark und langten kräftig zu.



Bratwurstessen, so scheint es auf dem Gipfel, scheint eine Gretchenfrage mit sich zu bringen. Thomas Zimmer von der HWK weiß: "In evangelischen Gemeinden isst man die Bratwurst grob, in katholischen fein. Doch generell wird die Grobe immer populärer." Eine andere Glaubensfrage ist die nach der flüssigen Beilage zur Bratwurst: Nicht nur war die Fränkische Weinkönigin, Silena Werner, zu Gast, die den Rebensaft vertrat, sondern auch Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbands. Er sagt: "Die Bratwurst zwischen Bier- und Weinfranken."

Gesamtsieger und Bratwurstkönig: Metzgerei Thomas Wiesenmüller (Bayreuth, siehe Interview rechts). "Klassische Bratwurst": 1. Metzgerei Wiesenmüller (Bayreuth), Bayreuther Bauernbratwurst; 2. Dorfmetzger Jürgen Reck (Möhrendorf), Fränkische im Bändel; 3. Metzgerei Kachler-Hoferer (Sugenheim), "Hoferer’s". "Kreativbratwurst": 1. Kachler-Hoferer (Sugenheim), Steigerwälder SuLaBiNe-Bratwurst (kurz für Sugenheim, Langenfeld, Markt Bibart und Neustadt); 2. Metzgerei Wiesenmüller (Bayreuth), "Dolomiti"; 3. Metzgerei Kalb (Bamberg) "Kaiserin-Kunigunde-Bratwurst". Schönster Stand: 1. Metzgerei Stephanie Freund (Sommerkahl), "Traum aus 1001 Nacht"; 2. Metzgerei Hahn (Bad Windsheim); 3. Verein "Wir sind anders" (Münchsteinach) und Metzgerei Rösch (Neustadt/Aisch).

ANDREA MUNKERT