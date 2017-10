Tobias Wannenmacher: "Ich bin ein Bauchtrainer"

Ehemaliger Auerbacher Coach im Interview über Ziele als Interimstrainer des HC Erlangen

AUERBACH/ERLANGEN - Von 2012 bis 2016 hat Tobias Wannenmacher den SV 08 Auerbach trainiert, das war noch zu Drittliga-Zeiten. Nun ist der 38-Jährige neuer Bundesliga-Trainer des HC Erlangen.









Herr Wannenmacher, waren Sie als Spieler schon einmal in einer ähnlichen Situation wie jetzt der HC Erlangen in der Bundesliga?

Tobias Wannenmacher: Bei Franks erstem Abgang, dem Wechsel von Frank Bergemann auf Sergej Budanov, da saß die ganze Mannschaft bei Mitspieler Nicolas Plößl im Wohnzimmer, als die Nachricht des Trainerwechsels kam. Das war ja auch schon gehobener Handball, zweite Liga, mit dem Willen aufzusteigen. Da waren auch alle sehr verunsichert.

Können Sie sich reinfühlen jetzt in diese Mannschaft, die Sie nun übernehmen?

Wannenmacher: Ich denke schon. Das ist ja immer auch ein Schock als Spieler, wenn man spürt, dass da alles gegen einen läuft. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Drumherum, die Arena, die Unterstützung, die irgendwie wegbricht. Das verunsichert natürlich. Da muss man auf die Dinge schauen, die funktionieren, das Schwierige weglassen, zusammenhalten, kämpfen, jeder für den anderen. Und vor allem muss man wieder Spaß am Handball bekommen.

Nun sind Sie ja kein Spieler mehr in diesem Team, sondern der Trainer.

Wannenmacher: Ja, ich gehe ohne Ambitionen in diese Situation, ich denke nicht daran, wie das mittelfristig oder langfristig sein könnte. Nein, ich wurde gefragt, ob ich mit meinen Stärken helfen kann, und das probiere ich jetzt.

Wo liegen diese Stärken?

Wannenmacher: Ich bin kein großer Profitrainer mit dicken Ordnern, die ich jetzt aus der Tasche ziehe. Nein, ich bin authentisch, ich bin ein Bauchtrainer, entscheide vieles durch Beobachtung und nach Gefühl. Und ich spreche Dinge an, die nicht funktionieren, versuche, die Ursache zu finden — mit den Spielern. Und ich habe für alles andere ein professionelles Team: Stefan Mittag, der das Konzept von Robert Andersson verkörpert, das ja nicht schlecht ist, im Gegenteil. Und ich habe Andreas Wittke, den Athletiktrainer. Den will ich vielleicht mehr einbinden als bisher. Warum hat man Experten im Team, wenn man sie nicht nutzt?

Haben Sie Angst zu scheitern?

Wannenmacher: Es geht nicht ums Scheitern. Nochmal: Es geht darum, meine Stärken einzubringen in eine verunsicherte Mannschaft. Ich weiß, dass ich da helfen kann.

Sie waren bisher Jugendkoordinator und Spielertrainer in der dritten Liga — hat man da nicht ein Autoritätsproblem, wenn man vor Weltmeister Michael Haaß oder Europameister Johannes Sellin tritt?

Wannenmacher: Das beobachten wir, ob es wirklich eines ist. Da sind manche Leute ja nachvollziehbar skeptisch. Aber wenn das nicht passt, dann muss man sagen: Jungs, ich habe es probiert, aber es geht leider nicht. Ich hoffe, die fehlende Erfahrung in der Bundesliga durch andere Dinge wett zu machen. Da bin ich zuversichtlich, es ist ja auch nicht wenig, das ich da einbringen kann.

Also ist es vor allem: mutig?

Wannenmacher: Definitiv ist es mutig. Aber wenn kein Profitrainer auf dem Markt war, wie es heißt, dann haben die Verantwortlichen durch diese Lösung mit mir jetzt eben mehr Zeit zu schauen. Und wenn es gut läuft, noch mehr Zeit. Aber selbst wenn es sehr gut läuft, heißt das für mich nicht, Ansprüche zu stellen. Sondern dann mache ich früher oder später eben wieder meinen alten Job, der mir auch unglaublich viel Spaß macht, das ist überhaupt kein Problem für mich.

Haben sich alte Weggefährten gemeldet und gratuliert? Immerhin lief die Nachricht ja über alle Kanäle…

Wannenmacher: Oh ja, viele. Sehr viele. Es kamen SMS: "Du hast das verdient und du hast es drauf" und so weiter. Das tut gut. Auch aus Auerbach. Das ist ja eh ein spezielles Verhältnis: Gegen Coburg, mit der U23, waren 50, 60 Auerbacher in der Halle. Jedes Spiel kommen so fünf bis acht und schauen zu. Das war eine geile Zeit. Und, übertrieben gesagt, habe ich da ja nichts anderes gemacht als jetzt hier.

Wie meinen Sie das?

Wannenmacher: Naja, ich habe in Auerbach auch versucht, Identität zu entwickeln, den Spaß zu bringen, einen Sport zu bieten, der die Leute mitreißt. Einen Handball, bei dem man auch verlieren kann — aber man danach zu den Fans geht, sich in die Augen schaut und jeder weiß, man hat alles gegeben. Mal reicht es eben und mal auch nicht. Und wenn mal etwas schief läuft, dann spricht man das offen an und jeder hinterfragt sich und hilft mit, dass es wieder besser wird.

Herr Wannenmacher, es geht gleich von null auf Hundert in die Max-Schmeling-Halle, 8000 Zuschauer, die Füchse Berlin — das ist für viele Handballer ja auch ein Traum. Bleibt Zeit, das zu genießen?

Wannenmacher: Bis jetzt noch nicht, gerade überschlagen sich ja noch die Ereignisse. Aber wenn ich das nicht genieße, ist es ja derselbe Fehler, den die Mannschaft zuletzt machte. Nein, wir müssen da Spaß haben, das ist doch genau das, was uns gerade fehlt. Und das ist auch das, was uns stark machen kann, wir haben ja überhaupt nichts zu verlieren.

Unter Robert Andersson wäre es undenkbar gewesen: Sollte gegen die Füchse Berlin ein Überraschungspunkt rausspringen, steht dann auf der Rückfahrt ein Kasten Bier im Bus?

Wannenmacher: Ja. Und jeder, der ein Bier möchte, darf sich dann eines gönnen.

Interview: CHRISTOPH BENESCH