Tödlicher Badeunfall: Bademeister wird freigesprochen

KULMBACH - Bei einem Freibad-Ausflug im Sommer 2014 ging eine Achtjährige aus Himmelkron unter, verlor das Bewusstsein und starb kurz darauf an den Folgen. Die Betreuerin und der Bademeister wurden am Donnerstag freigesprochen.

Am Donnerstag erfolgte die Urteilsverkündung im Falle des bei Kulmbach bei einem Badeunfall verunglückten Mädchens. Nach dem Vorfall im Jahr 2014 waren die Betreuerin und der Bademeister angeklagt worden. (Symbolbild)



Am Donnerstag erfolgte die Urteilsverkündung im Falle des bei Kulmbach bei einem Badeunfall verunglückten Mädchens. Nach dem Vorfall im Jahr 2014 waren die Betreuerin und der Bademeister angeklagt worden. (Symbolbild) Foto: colourbox



Knapp vier Jahre nach dem tödlichen Badeunfall eines Mädchens in Bayern ist der angeklagte Bademeister freigesprochen worden. Eine Betreuerin, die ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung angeklagt war, wurde am Donnerstag vom Amtsgericht Kulmbach verwarnt und muss 1000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.

Das Mädchen war im Sommer 2014 bei einem Freibad-Ausflug mit ihrer Turngruppe in Himmelkron im Landkreis Kulmbach untergegangen und bewusstlos geworden. Die Achtjährige starb später im Krankenhaus.

