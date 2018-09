Tödlicher Unfall: Motorradfahrer verunglückt bei Kulmbach

58-Jähriger wurde auf Landstraße aus der Kurve getragen - vor 3 Stunden

STADTSTEINACH - Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf einer Landstraße in der Nähe von Kulmbach tödlich verunglückt. Alle Versuche, den Mann noch zu reanimieren, scheiterten.

In einer langezogenen S-Kurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad. Foto: NEWS5 / Fricke



Der 58-Jährige war am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Straße zwischen Stadtsteinach und Presseck im Landkreis Kulmbach unterwegs. Kurz vor dem Stadtsteinacher Ortsteil Schwand kam er aus bisher ungklärten Gründen in einer langgezogenen S-Kurve von der Straße ab und prallte in die Leitplanke.

Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Ein Notarzt hatte noch versucht, den Verunglückten zu reanimieren, konnte den Mann aber nicht retten. Zur Untersuchung der Unfallursache wird nun ein Sachverständiger hinzugezogen.

