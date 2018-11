Tolle Fotos und Texte helfen "Kindern von Nepal"

Jahreskalender 2019 ist gespickt mit interessanten Erzählungen aus dem fernen Land - vor 5 Minuten

PEGNITZ - Der neue Himalaya-Kalender des Vereins "Kinder von Nepal" ist da. Er kostet 9,50 Euro und ist erhältlich in Pegnitz bei der Buchhandlung Löhr, bei der Bäckerei Schorner und in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten, in Bayreuth bei BioBio, Tee-Gschwendtner, beim Alpenverein und in der Stadtbücherei.

Der Kalender 2019 ist wieder gespickt mit tollen Fotos aus Nepal, angereichert mit interessanten Erzählungen. © nn



Es sind wieder gute Worte zu jedem Monatsblatt gestellt. Sie kommen etwa von Jamie Zeppa, einer jungen Kanadierin, die in Bhutan unterrichten konnte und sich spontan in das Land, seine Menschen und einen ihrer Schüler verliebte, fesselnd nachzulesen in ihrem Buch über diese Wandlung des Westlebens. Oder von dem Franzosen Sylvain Tesson, einem berühmten Kirchturmbekletterer, Weltreisenden und verrückten Globetrotter, der sich einmal nach Sibirien zurückzog, in den dicken Schnee, wo er ganz allein war.

Der Engländer Colin Thurbon, ein Autor von Reisebüchern wanderte von Nepal aus nach Tibet zum Kailash, dem vermutlich heiligsten Berg der Welt, und gibt im Kalender seine Erfahrungen weiter. Hermann Warth lebte lange als Entwicklungshelfer in Nepal und verfiel den Nepalesen, vor allem ihrer sanften Art, auch Schweres hinzunehmen, und ihrer Herzlichkeit. Der Engländer Andrew Stevenson war Jahrzehnte in Afrika daheim, bevor er merkte, dass er auch als Reiseschriftsteller leben könnte. So berichtet er etwa von einer Wanderung im Everestgebiet, aufgepeppt durch gute Interviews mit den einheimischen Sherpas.

Kurzum: Der Kalender stellt wieder eine gute Mischung dar von brillanten Fotos und hochinteressanten Texten. Das Beste aber ist daran, dass der Erlös einem armen Lande zugute kommt.