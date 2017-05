Top-Kletterer sprechen in Auerbach über Erlebnisse

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - Die Helmut-Ott-Halle ist am Freitagabend, 26. Mai, wieder Veranstaltungsort im Rahmen des Frankenjura-Kletterfestivals. Alexander Megos und Ines Papert werden in Wort und Bild von ihren aufregenden Touren berichten.

Alexander Megos ist auf dem ganzen Globus unterwegs: Hier klettert er in Australien. Beim Vortrag in der Helmut-Ott-Halle spricht er von seinen Erlebnissen. © privat



Alex Megos ist in Auerbach längst kein Unbekannter mehr. Schon beim ersten Bouldercup machte er mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam. Im Vorjahr nahm er als einer der Bezwinger der legendären "Action Directe" im Krottenseer Forst auf der Bühne in der Helmut-Ott-Halle Platz. In diesem Jahr berichtet der Erlanger, der inzwischen nicht nur für das Klettern, sondern auch vom Klettern lebt, von seinen Touren. Sponsorengelder ermöglichen die Reisen rund um den Globus. "Alex on the Road" heißt der Titel seines Live-Vortrags.

"Es geht um meine Reisen und die verschiedenen Klettergebiete, die ich bereise", erklärt der 23-Jährige, der bekanntlich weltweit die schwierigsten Routen klettert. Aktuell ist er meist in den Schwierigkeitsgraden "UIAA 11+" oder auch im französischen Grad 9 b unterwegs. Megos fühle sich trotz der vielen Reisen noch als Erlanger, meint er. "Dennoch fühle ich mich überall ein wenig zuhause."

Fotograf im Seil

Von vielen Begehungen gibt es spektakuläre Bilder. Das ist auch für den Fotografen bisweilen anstrengend. Denn je nach gewünschter Perspektive hängt dieser oft selbst im Seil. Manche Fotos werden von einem anderen Felsen aus aufgenommen, andere vom Boden. "Manchmal hängt der Fotograf über mir im Seil."

Wie allen anderen Kletterern gelingt auch Alex Megos nicht jede Tour auf Anhieb. Klettern bestehe zu 90 Prozent aus Misserfolgen, sagt er. "Man probiert lange, bis etwas gelingt." Zu seinen bislang größten Erfolgen gehören die beiden Erstbegehungen "Supernova" im Frankenjura, und "Fightclub" in Kanada. Ein ausgesprochenes Lieblingsklettergebiet hat der Klettersportler nicht.

Alexander Megos (vorne links) gibt nach seinem Vortrag in der Helmut-Ott-Halle Autogramme. Das Foto stammt vom Kletterfestival 2016. © Brigitte Grüner/Archiv



"Es gibt so viele gute Klettergebiete, da könnte ich nicht sagen, was mein Favorit ist." Sehr gut gefallen ihm Australien, Südafrika, die USA, aber auch sein Heimatgebiet, das Frankenjura. Wenn Megos gerade nicht beim Klettern ist, fotografiert er sehr gerne. Ansonsten treibe er generell gerne Sport, sagt er auf die Frage nach seinen Hobbys.

Die Faszination des Kletterns erklärt sich der 23-Jährige so: Es gebe immer eine neue Herausforderung, immer wieder andere Routen. Der Sport werde nie langweilig. Man kann zwischendurch auch die Disziplinen wechseln und beispielsweise vom Sportklettern zum Bouldern oder zum Alpinklettern gehen. Auch Kletterreisen machen diesen Sport einzigartig. Man erlebe neue Kulturen, treffe Freunde und finde neue Freunde.

"Man kann in so vielen Ländern dieser Erde klettern; es gibt so viele unterschiedliche Gesteinsarten und Kletterstile, so viele Routen und Boulder: Nicht mal zehn Leben würden ausreichen, um alles zu machen, was man gerne machen würde."

Entlegene Regionen

Ines Papert, die aus der Lutherstadt Wittenberg stammt und jetzt in Bayerisch Gmain lebt, ist Weltmeisterin im Eisklettern. In ihrem Multivisionsvortrag "Riders on the Storm" nimmt sie die Zuschauer mit auf eine beeindruckende Reise in die vielfältige Welt des Bergsports. Sie zeigt Begehungen in Patagonien und in der kanadischen Wildnis. Sie klettert gerne fernab der ausgetretenen Pfade.

Die 43-Jährige sagt von sich selbst: "Was mich beim Bergsteigen fasziniert? Neuland zu finden! Was mich stark macht? Körperliche Kraft, für die ich hart trainiere, seelische Sicherheit und Stärke, die mir angeboren sind, Entscheidungsfreudigkeit und viel Neugierde."

Einlass für beiden Vorträge am Freitag, 26. Mai, in der Auerbacher Helmut-Ott-Halle ist ab 19 Uhr. Alex Megos’ Vortrag beginnt um 20 Uhr, der von Ines Papert um 21.15 Uhr.

BRIGITTE GRÜNER