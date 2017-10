Torjäger wie Markus Schwindl fehlt dem EVP

PEGNITZ - Mit einem auf zehn Positionen runderneuerten Team sind die Ice Dogs in die Eishockey-Bayernliga-Saison gestartet. Die Erwartungen waren ob der klangvollen Neuverpflichtungen hoch, das Ziel liegt immer noch beim Erreichen des achten Tabellenplatzes und damit bei der Qualifikation für die Zwischenrunde. Der Start allerdings verlief ernüchternd: Der EVP hat als einziges noch punktloses Team die "rote Laterne" in der Kabine hängen. Wir sprachen mit dem neuen Trainer Stan Mikulenka über die aktuelle Lage.

Stan Mikulenka © Foto: Richard Reinl



Herr Mikulenka, in Fachkreisen als mögliches Überraschungsteam gehandelt, ist der EVP enttäuschend in die Bayernliga gestartet. Liegt das nur am fehlenden Eis?

Stan Mikulenka: In erste Linie liegt es am fehlenden Training. Ein- bis zweimal Training in der Woche ist zu wenig und noch dazu um 21 Uhr ist es eigentlich umsonst. Die Jungs bemühen sich, aber das Gehirn ist schon zu müde, um spät am Abend zu trainieren. Ich hoffe, dass es mit dem Eis in Pegnitz viel besser wird.

Bei der Pressekonferenz nach der 4:11-Niederlage in Buchloe haben Sie beklagt, dass insbesondere in der Verteidigung starke Spieler gegangen sind, aber kaum adäquater Ersatz gekommen ist. Warum können Daniel Sikorski oder Daniel Sevo die in sie gesetzten Erwartungen bisher nicht erfüllen?

Mikulenka: Mit Daniel Sevo bin ich sehr zufrieden, solche Spieler wünscht sich jeder Trainer. Daniel Sikorski ist auch auf jeden Fall eine Verstärkung, leider konnte er wegen seiner Verletzung noch nicht regelmäßig trainieren.

Im Sturm sahen die Verantwortlichen vor der Saison enormes Potenzial. Die Ausbeute von Aleksandrs Kercs, Pierre Kracht & Co ist bisher jedoch äußerst mager. Fehlt ein Kämpfer wie Markus Schwindl?

Mikulenka: Das ist momentan das größte Problem: "Wir schießen zu wenig Tore und wenn, dann erzielen sie zu 70 Prozent die Verteidiger. Klar, so ein Torjäger wie Markus Schwindl fehlt. Chancen haben wir auch, aber leider fehlt noch diese Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Normalerweise brauchen wir noch einen zweiten Ausländer, aber dass ist momentan leider nicht möglich.

Die Witterung lässt aktuell keine Eisbereitung zu. Wird am Freitag in Pegnitz gespielt?

Mikulenka: Bei diesem Wetter können wir vielleicht Polo spielen, Spaß bei Seite. Ich wünsche mir, dass wir so schnell wie möglich richtig trainieren können, dann können wir auch sagen, wo wir uns befinden und wo wir uns verbessern müssen. Momentan müssen wir, außer bei den Torhütern, auf allen Positionen nachlegen.

Interview: ISI REINL