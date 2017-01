Totale Verwirrung um Platz 8 der Eishockey-Bayernliga

PEGNITZ - Unmittelbar vor dem Vorrundenfinale in der Eishockey-Bayernliga ist das Chaos um den begehrten 8. Tabellenrang perfekt. Schuld ist das am Freitag ebenfalls abgebrochene Nachholspiel zwischen dem ESC Geretsried und dem HC Landsberg. Zur Stunde weiß niemand, wie die Partie gewertet wird. Zu allem Überfluss entspricht auch die offizielle Tabelle des BEV nicht den vom Verband selbst geänderten Durchführungsbestimmungen.

Dieses Loch in der Eisfläche des Geretsrieder Stadions war der Auslöser für den ersten Spielabbruch vor einer Woche. Foto: privat



Zeichnete sich ohnehin schon ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem EV Pegnitz, den Passau Black Hawks und dem EV Moosburg ab, so ist durch kuriose Umstände beim Nachhol-Nachholspiel nun auch der ESC Geretsried noch als ernster Anwärter für die Verzahnungsrunde mit der Oberliga dazugekommen.

Schuld sind heftige Schneefälle in Geretsried. Vor einer Woche hat dabei der Eismeister in dem offenen Stadion mit dem Zamboni nicht nur die weißen Flocken aufgesammelt, sondern dabei das Eis auch so weit abgehobelt, dass ein etwa ein Quadratmeter großes Loch entstanden ist, das trotz längerer Bemühungen nicht mehr geschlossen werden konnte. Aus Sorge um die Verletzungsgefahr der Spieler wurde die Partie schließlich beim Stand von 4:1 für Landsberg abgebrochen.

Blöd nur, dass es bei der Wiederholung am Freitag noch heftiger schneite. Geretsried kam mit den widrigen Bedingungen gegen eine ersatzgeschwächte Landsberger Mannschaft offensichtlich besser zurecht und ging nach nur 52 Sekunden in Führung. In Überzahl gelang dem ESC dann gar das 2:0 (14.). Wegen des Schneefalls gingen beide Teams 3:11 Minuten vor dem normalen Zeitpunkt in die erste Drittelpause. Noch zweimal musste die Partie unterbrochen werden, um Schnee vom Eis zu räumen, dann hatte Landsberg genug.

Die Landsberger weigerten sich in der 37. Minute schließlich, das Match zu Ende zu spielen. Sie kamen beim Stand von 3:1 für den Gastgeber nach der dritten Unterbrechung nicht mehr aus der Kabine, aus Rücksicht auf die Gesundheit ihrer Spieler, wie sie verlauten ließen.

Seitdem hagelt es aus ganz Bayern Proteste gegen ein solch unsportliches Verhalten, seien doch die Bedingungen nach der dritten Unterbrechung nahezu optimal gewesen und geschneit habe es auch nicht mehr. Noch mehr ärgert die betroffenen Vereine, dass damit ganz wesentlich Einfluss auf den Kampf um Platz 8 genommen worden ist.

Die Frage, wie die Partie denn nun gewertet wird, beschäftigt seitdem die Internetforen, weil sich der Verband dazu bisher nicht geäußert hat, obwohl die Entscheidung von grundlegender Bedeutung für das Vorrundenfinale ist. Normalerweise muss Geretsried die Punkte zugesprochen bekommen, weil der ESC beim Spielabbruch mit 3:1 Toren geführt hat und schon mehr als die Hälfte des Spiels absolviert war. Außerdem sei der Gegner nicht mehr angetreten.

Behält der Pegnitzer Rivale die Punkte, dann läge er in der Tabelle einen Zähler vor den EHF Passau und den Ice Dogs. Nur einer aus dem Trio verhindert das Abrutschen in die Playdown-Runde. Geretsried allerdings muss am Sonntag zu Tabellenführer Memmingen. Läuft alles ganz verquer, hat sogar noch der EV Moosburg eine Chance auf einen „Platz an der Sonne“.

Gänzlich kurios wird die Geschichte beim Blick auf die offizielle BEV-Tabelle. Dort rangiert der EV Pegnitz vor den punktgleichen Passauern weiter auf dem 8. Platz und dies trotz eines deutlich schlechteren Torverhältnisses. Dies hätte in der vergangenen Saison noch seine Richtigkeit gehabt, als bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zwischen zwei Vereinen entscheidend war. Doch dies hatte der BEV vor dieser Spielzeit in seinen Durchführungsbestimmungen dahingehend geändert, dass nunmehr zunächst das Torverhältnis zählt und der direkte Vergleich praktisch wertlos ist.

Die Verwirrung ist groß, bietet doch der Verband neben dem schon gewohnten regelmäßigen Sommertheater nun auch ein Wintertheater. Auf den Ausgang darf man gespannt sein, nicht nur in Passau, Pegnitz, Geretsried und Moosburg.

ISI REINL