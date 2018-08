Tote aus Trebgaster Badesee ist vermisste Studentin

Obduktion der Frauenleiche soll Hinweise auf Todesumstände geben - vor 33 Minuten

TREBGAST - Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei fanden am Donnerstagnachmittag eine leblose Frau im Trebgaster Badesee (Lkr. Kulmbach). Nun gibt es traurige Gewissheit: Bei der Toten handelt es sich um die seit Mittwochnachmittag vermisste 22-jährige Studentin.

Die Studentin aus Bayreuth befand sich am Mittwoch mit zwei Freundinnen am Badesee und ging mit einem Schwimmanzug in das Wasser. Seit 13.30 Uhr fehlte von der Frau jede Spur. Die alarmierten Einsatzkräfte von Wasserrettung, Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk, führten umfangreiche Suchmaßnahmen durch, die bis in die Nacht andauerten. Hierbei waren auch Taucher, ein Wasserortungshund sowie ein Bootsführer mit einem Sonargerät eingesetzt. Ebenso befanden sich mehrere Polizeibeamte sowie ein Polizeihubschrauber bei den zeitweise bis zu 100 Einsatzkräften vor Ort.

Bilderstrecke zum Thema Studentin vermisst: Großer Sucheinsatz am Trebgaster Badesee Vermutlich wollte sich die 22-jährige Studentin aus Bayreuth im Trebgaster Badesee (Landkreis Kulmbach) am Mittwochnachmittag aufgrund der anhaltenden Hitze nur etwas abkühlen. Doch möglicherweise endete der Sprung ins kalte Wasser in einer Tragödie. Seit 13.30 Uhr fehlt von der jungen Frau jede Spur. Eine großangelegte Suchaktion mit Rettungstauchern und Polizeihubschrauber wurde infolgedessen gestartet, bislang allerdings ohne Erfolg.



Am Donnerstagvormittag begannen Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei mit der Absuche des Sees. Gegen 16 Uhr konnten die Taucher eine weibliche Person im hinteren Bereich des Gewässers, in größerer Entfernung zum Ufer, feststellen und bergen. Der Kriminaldauerdienst aus Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Freitagmorgen meldete die oberfränkische Polizei dann, dass die Idetifizierung der Leiche erfolgt ist. Es handelt sich demnach um die vermisste 22-Jährige. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wird nun eine Obduktion durchgeführt.

Polizeitaucher fanden gegen 16 Uhr im Trebgaster Badesee eine leblose Frau. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehr Informationen in unserer #Polizeimeldung: https://t.co/outt1yjw8y https://t.co/ATg5FdkYNX — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 9. August 2018

