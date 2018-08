Tote Studentin in Trebgaster See: Obduktion abgeschlossen

TREBGAST - Die am Donnerstag von Tauchern geborgene Schwimmerin ist nach Erkenntnissen aus der Obduktion ertrunken. Andere Ursachen, die zum Tod der Studentin in dem oberfränkischen Badesee führten, konnten nicht festgestellt werden.

Am Mittwochnachmittag ging eine Studentin mit einem Schwimmanzug ins Wasser. Nur wenig später konnten ihre Begleiterinnen sie nicht mehr finden. Die Suchmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei setzten am Donnerstag die Suche in dem Trebgaster See fort.

Am späten Nachmittag entdeckten die Taucher dann die leblose Frau und bargen sie. Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth nahmen die Ermittlungen vor Ort auf. In der von der Staatsanwaltschaft Bayreuth veranlassten Obduktion stellte sich heraus, dass die Frau ertrunken ist. Im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung ergaben sich keine anderen Ursachen für das Versterben, teilte die Polizei mit.

Bilderstrecke zum Thema Studentin vermisst: Großer Sucheinsatz am Trebgaster Badesee Vermutlich wollte sich die 22-jährige Studentin aus Bayreuth im Trebgaster Badesee (Landkreis Kulmbach) am Mittwochnachmittag aufgrund der anhaltenden Hitze nur etwas abkühlen. Doch möglicherweise endete der Sprung ins kalte Wasser in einer Tragödie. Seit 13.30 Uhr fehlt von der jungen Frau jede Spur. Eine großangelegte Suchaktion mit Rettungstauchern und Polizeihubschrauber wurde infolgedessen gestartet, bislang allerdings ohne Erfolg.



