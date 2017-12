Touristinfo von Pegnitz hat eröffnet

Wo einst Bücher verkauft wurden gibt es jetzt Prospekte - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Info des Rathauses und die Touristinfo sind jetzt gemeinsam in neuen Räumen. Das Büro ist in dem grünen Nachbarhaus.

In dem Gebäude neben dem neuen Rathaus hat jetzt die Rathaus- und Touristinfo eröffnet. Im Bild Mitarbeiterin Julia Rogen und Bürgermeister Uwe Raab. © Ralf Münch



In dem Gebäude neben dem neuen Rathaus hat jetzt die Rathaus- und Touristinfo eröffnet. Im Bild Mitarbeiterin Julia Rogen und Bürgermeister Uwe Raab. Foto: Ralf Münch



"Unser Bestreben war es, die Touristinfo zentral, in der Nähe des Alten Rathauses zu positionieren", sagt Bürgermeister Uwe Raab. Die Lage in der Nähe von Geschäften sei ideal. Knapp zehn Jahre war das Büro im Bürgerzentrum untergebracht. Dadurch, dass es nun mit der Info des Rathauses in einem Raum untergebracht ist, werden sich beide Einrichtungen gegenseitig ergänzen und Synergieeffekte genutzt, so der Bürgermeister.

Das Büro befindet sich auf der gesamten Ladenfläche der ehemaligen Buchhandlung, die dort war. Nebenan befindet sich das Büro des Jugendpflegers, in den Obergeschossen sind noch weitere Büros des Rathauses sowie die Räume des Wirtschaftsbandes A 9/Fränkische Schweiz untergebracht. "Unser Ziel war es, besser in den Fokus von Gästen, Radlern und Wanderern zu rücken, aber auch für Einheimische, welche die Dienstleistungen des Rathauses in Anspruch nehmen wollen", erklärt Raab.

Das Ganze sei ein Teil des Integrieren städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) gewesen, das eine Belebung der Innenstadt schwerpunktmäßig beinhalte. "Wir sind gut aufgestellt bei Gästen und Einheimischen", sagt der Bürgermeister. Dazu zählen auch die Infopoints, die in fünf Geschäften der Innenstadt zu finden sind. Dort finden sich Faltblätter und Infos zu wichtigen Dingen der Stadt und Region und Prospektmaterial, das am Wochenende mitgenommen werden kann, wenn die Touristinfo geschlossen hat. Es sei aber in der Überlegung, die Touristinfo auch am Freitagnachmittag und Samstagvormittag zu öffnen.

"Wir müssen überlegen und mit dem Stadtrat diskutieren, wie die Stadt künftig touristisch aufgestellt sein soll", sagt Raab. Eventuell müsse das Angebot etwas ausgebaut werden. Das Ganze sei aber auch eine Frage des Personals.

Außerdem soll es unter den Kunden der beiden Büros eine Befragung geben, sagt Julia Rogen, eine der beiden Mitarbeiterinnen. Es soll eine Bestandsaufnahme gemacht, gefragt werden, welchen Bedarf die Kundschaft hat. "Eine Kosten–Nutzen-Rechnung", nennt es Raab.

Der Umzug der Touristinfo war auch Thema bei den Anfragen im Stadtrat vergangene Woche. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff (PEG) war von Bürgern angesprochen worden, die es für wenig sinnvoll halten, dass die normale Info auch mit umzieht. "Wenn wir es nicht für sinnvoll erachten würden, hätten wir es nicht gemacht", antwortete ihm Uwe Raab.

FRAUKE ENGELBRECHT