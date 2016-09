Trachtenverein war das Hobby von Willi Diertl

AUERBACH - In der Nacht zum Donnerstag starb nach längerer Krankheit der Auerbacher Willi Diertl im Alter von 80 Jahren. Er engagierte sich viele Jahre als Vorsitzender des Heimat- und Volkstrachtenvereins und wirkte unermüdlich in verschiedenen Gesangs- und Instrumentalgruppen der Trachtler.

Der Auerbacher Willi Diertl verstarb in der Nacht zum Donnerstag. © Foto: nn



Der Trachtenverein war für den gelernten Schneider das Hobby schlechthin. Mehrere Jahrzehnte sang er bei den „Auerbacher Boum“, die mit ihrem Liedgut überregional bekannt wurden und mehrmals im Rundfunk zu hören waren. 1966 initiierte Willi Diertl das Adventssingen in Auerbach, das es heute noch gibt. 1981 wurde er als Nachfolger von Günther Wüst zum ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt.

Im Herbst 1988 gründete Diertl die „Auerbacher Stub’nmusi“, in der er Akkordeon spielte. Zwei Jahre später gab es auch eine Flötengruppe und im Frühjahr 1993 entstand unter Diertls Leitung eine Jugend-Akkordeongruppe. Das Amt des Vorsitzenden übte er bis 2000 aus. Seine letzte große Aufgabe an der Spitze der Trachtler war die Ausrichtung des 50-jährigen Gründungsfestes. Für seine Verdienste um den Heimat- und Volkstrachtenverein wurde Willi Diertl zum Ehrenvorstand ernannt.

Ein Steckenpferd war auch das Filmen. Diertl hat einige größere Veranstaltungen in Auerbach in Bild und Ton festgehalten. Als Trachtenschneider unterstützte er viele Jahre die befreundete Knabenkapelle. Um ihn trauern Gattin Ilse, drei Kinder und die Enkelkinder. Die Trauerfeier ist am Montag, 19. September, 14 Uhr, in der Pfarrkirche.

